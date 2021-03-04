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Ankara'daki ekmek zammında Valilik devreye girdi, Fırıncılar Odası ile görüşülecek

04 Mart 2021 19:00

Ankara'da ekmek fiyatlarını 1 lira 50 kuruştan, 1 lira 75 kuruşa çıkartan zam sonrasında Ankara Valiliği devreye girdi. Vali Vasip Şahin, Fırıncılar Odası ile yapılacak toplantılar sonrasında ortak bir karara varmaya çalışacaklarını söyledi.

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