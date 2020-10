Ankara dahil 7 ilde 65 yaş ve üstü için yeni kararlar

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de etkisini artırmaya devam ederken, artan vaka sayılarıyla birlikte Bursa, Kütahya, Kastamonu, Erzincan, Ordu, Eskişehir ve Ankara'da da risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni düzenlemelere gidildi.

Kastamonu

Kastamonu’da İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş ve üstünün toplu taşıma araçları ile pazar yerlerine girişlerine kısıtlama getirilirken, köylerde düzenlenen düğünlerin de 3 saati geçmeyecek şekilde birinci dereceden yakını olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların katılmaması şartıyla yapılmasına karar verildi.

Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı toplantıda alınan kararlar şöyle:

"Halk sağlığını korumak ve Covid-19 salgınının kontrolü amacıyla İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 17 Ağustos tarihinden itibaren 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına, ilimizde kurulan semt pazarlarına 17 Ağustos tarihinden itibaren saat 16.00’dan sonra girmelerinin kısıtlanmasına, ilimizde yapılmakta olan düğünlere risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzerinde bulunanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan sadece gelin ve damadın birinci derece yakınları ile dedeleri, babaannesi, anneannesi, amcası, dayısı, teyzesi ve halası olan kişilerin dışında kalan kişilerin 17 Ağustos tarihinden itibaren katılmalarının kısıtlanmasına, köylerde veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken sabah 08.00’de, en geç gece 22.00 saatleri arasında en fazla 3 saatte bitecek şekilde yapılmasına, ilimizde personel ve okul servisi olarak kullanılan araçların her seferde dezenfekte edilmesine, her sefer için kişilerin aynı koltuklara oturtulmasına ve araçlarda oturum düzenine ilişkin planlamanın araç içinde görülebilecek bir yere asılmasına, Covid-19 test sonucu çıkana kadar vatandaşlarımızın izolasyonda kalmasının sağlanmasına, kişilerin izolasyonda kalması gerektiğini iş yerlerine veya kurumlarını arayarak ya da kısa mesaj göndererek bildirim yapmasına, iş yerleri ve kurumların bu kişileri çalıştırmamasına ve sağlık kurumlarının izolasyonda olması gereken kişilerin çalıştıklarının tespiti halinde kolluk birimlerine bildirmesine karar verilmiştir."

Bursa

Bursa'da, 65 yaş üstü vatandaşların belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra, AVM ve pazar alanları girişleri yasaklandı.

Alınan kararlar şöyle:

65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına.

65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatleri arasında bulunmalarına, 08.00-14.00 saatleri dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasına.

65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın (gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1. ve 2. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına.

65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın cenaze ve sünnet merasimleri sonrası mevlid ve dua merasimlerine katılmasının yasaklanmasına.

65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmasının ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişinin yasaklanmasına.

65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın alışveriş merkezlerine (AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri gibi) kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatleri arasında bulunmalarına, 08.00-14.00 saatleri dışında kalan saatlerde alışveriş merkezlerine (AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerine (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri gibi) girişlerinin yasaklanmasına.

65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın spor merkezleri, spor tesisleri ve spor salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate gibi) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman ve faaliyetlere bireysel sporcu olarak, ayrıca tüm spor müsabakalarına seyirci olarak katılmasının yasaklanmasına.

65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın halen bir işyerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek kaydıyla alınan kararlardan muaf tutulmasına.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

Kütahya

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara göre, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Balıklı Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Tahıl Pazarı Sokak, Saman Pazarı Caddesi, Çemberciler Caddesi, Pekmez pazarı Caddesi(Saman pazarı), Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi (Ulu Cami), Mecidiye Mahallesi Taşköprü Caddesi, Hükumet Caddesi Çapraz bahçe Sokak (Yeşil Cami civarı),Servi Mahallesi Atatürk Bulvarındaki (Eskişehir Yolu Caddesi) yoğunlukların Koronavirüs bulaşma riskini artırması nedeniyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu bölgelerde bulunan park, kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun salonları, han, kulüp dernek binaları ve lokalleri gibi bölgede bulunan diğer kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12:00 - 19:00, hafta içi saat 16:00 - 19:00, saatleri arasında girmeleri yasaklandı.

65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunabilmesi amacıyla il genelinde; düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmesi yasaklandı.

Karar göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 12:00 den sonra pazar yerlerine girişleri kısıtlandı.

65 yaş ve üzeri vatandaşların Sabah 07:010:00 Akşam 17:00 -22:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanması yasaklandı.

Ankara

Ankara'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara düğün, cenaze, taziye gibi toplu alanlara giriş kısıtlaması getirildi.

Ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti. Bu vatandaşların toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda(trafiğin pik yaptığı saatlerde) bu araçları kullanmamalarının tavsiye edilmesine, bu hususun ilgili kurumlarca basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara duyurulmasına karar verildi.

Erzincan

Erzincan'da da artan Covid-19 vakaları nedeniyle acil olmayan ameliyatlar da ertelenirken, "İlimiz genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın pazar yerlerine, düğün merasimlerine ve cenaze törenlerine katılmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.

Ordu

Ordu'da 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan kişilerin, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri gibi alanlara girişleri yasaklandı.

Ordu Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu toplantısında alınan kararı açıkladı. 3 maddeden oluşan karar şöyle:

"1- Covid-19 salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla ilimiz genelinde düğün, kına, nişan, mevlit, sünnet merasimi, cenaze, taziye vb. gibi toplu etkinliklere kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç (anne, baba, çocuk, torun, dede, nine, kardeş) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın davet ve kabul edilmemesine,

2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 18.08.2020 tarihinden itibaren; 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşım araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına, aşağıda verilen durumlarda toplu taşıma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın; pazar, AVM, sosyete pazarı vb. toplu alışveriş mekanlarında 16.00-18.00 saatleri arasında girişlerinin sınırlandırılmasına, yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

Eskişehir

Eskişehir'de, Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, çay bahçesi, alışveriş merkezleri, kafe, kıraathane, piknik alanları ve asker uğurlaması gibi kalabalık alanlara girişleri yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili bazı kararlar aldı. Alınan kararlar yazılı açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dernek ve kooperatif gibi sivil toplum kuruluşlarının (zorunlu icrai faaliyetleri) etkinlik ve toplantıları hariç olmak üzere etkinlik ve toplantıları, düğün, cenaze, birinci derecede yakınları olan kişilerin düğün ve cenazelerine katılım hariç olmak üzere, pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezleri, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, asker uğurlamaları ve benzeri gibi kalabalık alanlara girmesinin yasaklanmasına, toplu taşıma araçlarını 07.00 ile 09.00 ve 17.00 ile 19.00 saatleri arasında kullanmamaları yönünde uyarı ve bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir."

17 ilde kısıtlama

Böylece Malatya, Düzce, Urfa, Maraş ve Yalova, Van, Kayseri, Bartın, Sivas, Manisa'nın ardından Bursa, Ankara, Kütahya, Kastamonu, Erzincan, Ordu, Eskişehir ile beraber 65 yaş üstündeki vatandaşlara kısıtlama getirilen illerin sayısı 17. oldu

