Ankara dahil 17 ilde okullar kar nedeniyle tatil edildi

Kar yağışının yurtta etkili olmaya başlaması ile birlikte çok sayıda ilde okullar tatil edildi.

Ankara'nın il genelinde, Eskjişehir il genelinde, Sivas'ın il genelinde, Uşak il genelinde, Bolu il genelinde, Amasya il genelinde, Çankarı'ınn 8 ilçesinde, Bilecik kent merkezi ile Pazaryeri ilçesinde, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Kütahya'da Gediz ilçesi hariç diğer tüm ilçelerde, Samsun'un 5 ilçesinde, Ordu'nun 14 ilçesinde, Kırşehir Kaman'da, Afyon'da 12 ilçe ile AKÜ ve AFSÜ'de, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, Denizli'nin 6 ilçesinde ve Bursa'nın dağ ilçelerinde eğitime 26 Aralık Çarşamba günü bir gün ara verildi.

Ankara'da okul tatili

Ankara Valisi Vasip Şahin Ankara'da okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Vasip Şahin, sosyal medya hesabından "Meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın (Çarşamba günü)ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir." mesajını paylaştı.

Van'da kar tatili

Van merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, okullar yarın (salı) için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayıldı.



Van Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava muhalefeti nedeniyle Merkeze bağlı 8 ilçede okulların tatil edildiği belirtilerek, "İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, merkez ilçelerimiz; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ile taşra ilçelerimiz; Bahçesaray, Başkale, Çatak, Özalp ve Saray’da eğitim- öğretime 25 Aralık 2018 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır" denildi

Sivas'ta il genelinde eğitime kar engeli

Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık değişimi beklendiğinden, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Bolu'da okullara kar tatili

Bolu kent merkezi ve ilçelerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okular ile liseler tatil edildi.



Bolu Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı anımsatıldı.



Buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, Bolu genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Çankırı'da eğitime kar engeli

Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 8 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Bayramören, Kurşunlu, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan ve Yapraklı ilçelerinde 26 Aralık Çarşamba ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Bilecik - Bozüyük'de eğitime kar engeli

Bilecik Valiliği, kent merkezi ve Pazaryeri ilçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı.



Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İl Merkezi ve Pazaryeri İlçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca; Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar İlçelerinde taşımalı eğitime 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Balıkesir - Dursunbey'de okullar tatil edildi

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil edildi.



Dursunbey ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar ilçe merkezi ve bağlı mahalleleri kısa sürede beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sebebi ile İlçeye bağlı bazı mahallelerinde yolları kapanma aşamasına gelirken, Balıkesir -Dursunbey arasındaki D-230 yolunda da ulaşım güçlükle sağlandığı bildirildi.



Akşam saatlerinde Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulu26 Aralık Çarşamba günü ilçe merkezinde eğitim veren okulları tatil etme kararı aldı.

Bursa'nın dağ ilçelerinde okullara kar tatili

Bursa'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Merkezde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülürken, dağ ilçelerinden Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.



Keles, Büyükorhan ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar 26 Aralık 2018 Çarşamba günü, 1 gün tatil edilmiştir" denildi.

Orhaneli'de ise eğitime devam edileceği bildirildi.

Eskişehir Seyitgazi'de okullara kar tatili

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi.



Seyitgazi ilçe merkezinin yanı sıra köylerinde de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Seyitgazi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, ilk ve orta dereceği okullarda eğitim-öğretime 26 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kütahya'da okullara kar tatili

Kütahya'da kent merkezi ile Gediz ilçesi hariç diğer tüm ilçelerdeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, Gediz ilçesi hariç il merkezi ve diğer tüm ilçelere bağlı ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimiz genelinde öğlen saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, Gediz ilçesi hariç il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün (26 Aralık Çarşamba) ara verilmiştir.



Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır."

Uşak’ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Uşak ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Uşak genelinde akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı nedeniyle Valilik, il genelinde 26 Aralık 2018 Çarşamba günü eğitime bir gün ara verileceğini bildirdi. Öte yandan yetkililer kar yağışının sabah saatlerine kadar süreceğini belirtirken, sabahın ilk ışıklarıyla don olayının yaşanmasını söylediler. Bu bağlamda sürücülerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri alınması istenildi.

Samsun'un 5 ilçesinde okullar tatil

Samsun'da kar yağışı nedeniyle 5 ilçede okullar yarın için tatil edildi.



Samsun'da özellikle kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının yarında devam etmesinin beklenmesi üzerine Samsun Valiliği tarafından Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde eğitim öğretime yarın itibariyle bir gün süreyle ara verildi. Öte yandan Samsun-Ankara yolunda Çakallı mevkiinde, Kavak ve Havza ilçelerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle çekici ve TIR'ların geçişine polis tarafından müsade edilmedi. Kar küreme araçlarıyla yapılan yol açma çalışmaları sonrasında trafik kontrollü olarak Ankara istikametinde tek şeritten sağlandı. Kar lastiği ve zincir takmayan bazı araçlar ise yolda kalırken polis ekipleri sürücüleri uyardı.

Kırşehir Kaman'da eğitime kar engeli

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Kaymakam’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eğitime bir günlüğüne ara verildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için (Çarşamba) günü ilçemizde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Denizli'de okullara kar tatili

Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçeleri ile Pamukkale'nin bazı mahallelerinde okullar tatil edildi.



Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.



Denizli Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçelerinde bugün eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.



Valilik açıklamasında ayrıca, "Pamukkale ilçemizde, yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba günü Gözler, Belenardıç, Uzunpınar, Güzelpınar ve Akdere mahallelerimizdeki okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Babadağ ilçemizde de kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü taşıma kapsamındaki öğrencilere okullar tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kastamonu İhsangazi'de okullara kar tatili

Kastamonu'da, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.



Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde de etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Amasya'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi



Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.



Amasya Valisi Osman Varol sosyal medya hesabından "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." paylaşımında bulundu.