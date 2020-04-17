Yangın çıkan yaşlı bakım merkezinde tahliye sırasında 'sosyal mesafe' kuralına uyulmaması dikkati çekti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan özel bir yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı. Tahliye sırasında Koronavirüs'ten korunmak için altı çizilen 'sosyal mesafe' kuralına uyulmaması dikkati çekti .

Yangın, Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi 1961 sokaktaki özel bir yaşlı bakım merkezinde çıktı.

3 katlı binada nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden görevliler, huzurevi sakinlerini dışarıya çıkardı. Yaşlılar, binanın yakınında yere yatırıldı. Haber verilmesiyle çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaşlılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri de yangını söndürme için çalışma başlattı.

Habertürk muhabiri Esra Nehir, yaşlıların bir bölümünün yatalak hasta olduğunu, duman nedeniyle dışarıya alındıklarını söyledi. Nehir, "Burada yaklaşık 40 yaşlıya bakım hizmeti veriliyordu. Henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İlk belirlemelere göre henüz bir yaralı tespiti yok ancak dumandan etkilenen yaşlı vatandaşlar var. Onlara 112 acil servis personelleri ilk müdahaleyi gerçekleştiriyorlar. En yakın hastaneye sevk edilecekler" dedi.

Ankara Valiliği de yangınla ilgili yaptığı açıklamada "Merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alınmıştır. Yangın kontrol altına alınmış olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır" denildi.

Yangın çıkan bakım evinden tahliye edilenlerin bahçede yatırılırken 'sosyal mesafe' kuralına uyulmadığı da görüldü.