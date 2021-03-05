Ankara'da yapılan ekmek zammı iptal edildi

Ankara Valiliği, ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammı iptal etti.

Ankara Valiliği ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammı iptal ettiğini duyurdu. Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, “Ankara Ticaret Odası tarafından, Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zam oranına itiraz komisyonda değerlendirilmiş, Ankara Ticaret Odası'nın gönderdiği tarifesi iptal edilmiştir” denildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Yine ilgili mevzuat çerçevesinde Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonda itirazımız oy çokluğuyla reddedildiği için Valiliğimizce Yasal yetkimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesi'nde itiraz davası açılmıştır."

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