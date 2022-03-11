Ankara'da ulaşıma zam

Ankara’da ulaşım esnafının artan akaryakıt fiyatlarının ardından kontak kapatma eylemi sonrası toplu ulaşıma zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, UKOME’de alınan kararı duyurdu. Buna göre 4,50 TL olan tam bilet 6,50 TL’ye, 2,50 TL olan öğrenci bileti 3,50’ye çıktı.

15 Mart Salı gününden itibaren uygulanmaya başlanacak olan zamlı tarifeye ilişkin EGO’nun açıklaması şu şekilde oldu:

"Fiyat tarifesi, akaryakıta gelen zamlar ile ara vermeksizin artan maliyetler nedeniyle UKOME tarafından gündeme alınarak karara bağlanmıştır"

"Toplu taşıma araçlarında uygulanan fiyat tarifesi, akaryakıta gelen zamlar ile ara vermeksizin artan maliyetler nedeniyle UKOME tarafından gündeme alınarak karara bağlanmıştır. UKOME’nin aldığı karar doğrultusunda, 15 Mart 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde tam bilet tutarı 6,5 TL, indirimli bilet tutarı 3,5 TL ve öğrenci abonman ücreti ise aylık 90 TL’ye 225 biniş olarak uygulanacaktır. Artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle özel halk otobüsleri esnafı fiyatın en az 8 TL olmasını talep etmiş, ulaşım maliyeti ise 10,5 TL olarak açıklanmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın aradaki farkı Belediyenin sübvanse edeceğini açıklamasının ardından fiyat artış oranı kısıtlı tutulmuştu."

Bir önceki fiyat artışı yapılan 5 Ocak 2022 tarihinden bu yana maliyetler ortalama yüzde 70 oranında artmış, sadece akaryakıt fiyatlarında yüzde 79 artış yaşanmıştı.