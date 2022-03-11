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Ankara'da ulaşıma zam

Alınan karara göre 4,50 TL olan tam bilet 6,50 TL’ye, 2,50 TL olan öğrenci bileti 3,50’ye çıktı

11 Mart 2022 20:01

Ankara'da halk otobüsleri ve dolmuşçuların kontak kapatma kararının ardından ulaşıma zam yapıldı.

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