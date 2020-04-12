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Ankara'da toplu taşımada maske ve dezenfektan zorunluluğu

İçinde birden fazla kişi olan özel araçlarda da maske takılacak

12 Nisan 2020 17:38

Ankara'da toplu taşıma araçları ile içinde birden fazla kişi olan özel araçlarda maske kullanılması ve genel hijyen için sıvı dezenfektan bulundurulması zorunluluğu getirildi.

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