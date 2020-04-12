Ankara'da toplu taşımada maske ve dezenfektan zorunluluğu

Ankara'da toplu taşıma araçları ile içinde birden fazla kişi olan özel araçlarda maske kullanılması ve genel hijyen için sıvı dezenfektan bulundurulması zorunluluğu getirildi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ankara'da toplu taşıma araçlarına binecek olan yolcular ve sürücüler için maske zorunluluğu geldi. İçinde birden fazla kişi olan özel araçlarda da artık maske takmak zorunlu hale geldi.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan kararı Ankara Valiliği duyurdu.

Karara göre; bu geceden itibaren taksiler, otobüsler, özel halk otobüsleri, Başkentray ve metroda maske kullanımını zorunlu olacak. Öte yandan içinde birden çok kişi olan özel araçlarda da maske takılacak. Toplu taşıma araçları ve duraklarda sıvı dezenfektan bulundurulması da zorunlu hale getirildi.

Ankara'da ayrıca 1 Ocak 2000 sonrası doğan bedensel ve zihinsel engellilerin park ve bahçelere gitmesine, 20 yaş altı hamileler ve yeni doğum yapmış annelerin sağlık kontrolleri için izinli sayılmasına da karar verildi. Sokak atık toplayıcılığı da yasaklandı.