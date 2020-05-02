Ankara'da TIR ve otobüs çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ankara-Konya karayolunun Gölbaşı ilçesi girişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti.

TIR, karşıdan gelen Ankara Büyükehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsü ile çarpıştı. Savrulan otobüs, yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak şarampole düştü.

Kazada, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.