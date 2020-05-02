T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da TIR ve otobüs çarpıştı: 9 kişi yaralandı

02 Mayıs 2020 18:46

Ankara'da, belediyeye ait EGO otobüsü ile bir TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ankara-Konya karayolunun Gölbaşı ilçesi girişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti.

TIR, karşıdan gelen Ankara Büyükehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsü ile çarpıştı. Savrulan otobüs, yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak şarampole düştü.

Kazada, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

ETİKETLER

ankara
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24