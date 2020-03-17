Ankara’da son trend buz lazer epilasyon

Son yıllarda lazer epilasyonlara olan ilgi arttı. Bunun en temel sebepleri kalıcı temizlik ve zamandan tasarruf sağlaması. Lazer epilasyon kalıcı olarak tüyleri yok ettiği için sürekli müdahale etmeyi gereksiz kılıyor. Aynı zamanda dilediğiniz yere istediğiniz kıyafetle katılabilmenizi sağlıyor.

İşte bu kolaylık sebebiyle lazer epilasyona olan talep ilk çıktığı günden beri yoğun. Ancak bu yoğunluk zaman zaman olumsuz sonuçlanmakta, birkaç seans sonrasında hastalar epilasyonu bırakmak istemektedirler. Bunun sebebini sorduğumuzda hem kadın hem de erkeklerin ortak cevabı "acı ve ağrı hissinin yoğun" olmasıdır. Herkesin acı eşiği farklı olsa da klasik lazer epilasyon uygulamaları acı ve ağrı hissettirmektedir.

Bu noktada epilasyona farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan Buz Lazer karşımıza çıkmaktadır. Buz Lazer, lazer epilasyonda fark yaratmayı amaçlayarak çıktığı yolda acısız ve ağrısız epilasyon mucizesini hayatımıza dahil etmeyi başarmıştır. Buz Lazerden, "konforlu, hızlı, acısız ve ağrısız epilasyon" olarak bahsedilmektedir.

Her kullanıcının ortak talebi olan acısız lazer epilasyon artık hayata geçmiş ve Buz Lazer olarak karşımıza çıkmıştır. Lazer Epilasyon Ankara’dan başlayıp tüm Türkiye’de hizmet vermektedir. Her geçen gün yeni Buz Lazer merkezleriyle ağını genişletmeye devam etmektedir.

Buz Lazer Nedir?

Buz Lazer, vücutta bulunan tüylerin yok edilmesini sağlayan, bunu kalıcı olarak sağlayan bir teknolojidir. Bunu yaparken acı ve ağrı hissettirmeden masaj konforunda rahatlıkla uygulanıyor olması Buz Lazer epilasyonu farklı kılan en önemli özelliğidir. Bunun haricinde hızlı olmasıyla da diğer yöntemlerden açık ara öndedir, çünkü Buz Lazer tüm vücuda 30-35 dakika gibi bir sürede uygulanabilmektedir. Uygulamada kıl köklerine lazer ışını gönderilir, kıl kökleri tahrip edilir ve belirli bir seans sonrasında tekrar kıl oluşumu engellenir. Bunları yaparken buz gibi soğuk başlığı ile cildi -3 dereceye kadar soğutarak acı ve ağrı hissini ortadan kaldırır. Tüm yöntemleri geride bırakan epilasyon mucizesi Buz Lazer ile tanışın!

Buz Lazer, hem erkekler hem de kadınlar için uygulanan bir epilasyon yöntemidir. Ergenlik çağından itibaren lazer epilasyon yaptırmaya engel bir rahatsızlığı olmayan herkes lazer epilasyon yaptırabilir. Hamileler ve epilepsi hastalarına lazer epilasyon yapılmaz. Lazer epilasyon yaptırmaya engel bir rahatsızlığınız yoksa ve doktorunuz sizi özellikle uyarmadıysa Buz Lazer ile epilasyon yaptırabilirsiniz. Lazer epilasyon Ankara’da size en yakın merkezde Buz Lazer ile tanışabilir, pürüzsüz bir tene sahip olmanın konforunu yaşayabilirsiniz.

Buz Lazer ile epilasyon teknoloji karşımıza çıktığından bu yana erkeklerinde çok fazla ilgisiyle karşılaşmıştır. Çünkü erkeklerin kıl yapısı daha sert ve köklü olduğu için hissettikleri acı daha fazla olmaktadır. Bu sebeple acısız ve ağrısız epilasyon olan Buz Lazer erkekler için ideal bir yöntem olmuştur. Üstelik ulaşılması güç bölgelere de ulaşabilir olması Buz Lazer epilasyonun diğer tercih sebebidir. Özellikle kulak içi, burun içi ve kaş arası bölgelerine uygulanması Buz Lazerin farkını bir kez daha ortaya koymaktadır.

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