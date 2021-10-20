Ankara'da MTA Kampüsü yakınında patlama

Ankara'da MTA (Maden Tetkik ve Arama) kampüsü yakınında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede yangın çıktı. MTS tarafından yapılan açıklamada, patlamanın ısı santralinde meydana geldiği, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi. İlerleyen dakikalarda Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada yangının söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Patlamanın meydana geldiği yerin önündeki yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Patlama sonrası başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken; MTA'dan açıklama geldi. Patlamanın kurumun ısı santralinde meydana gelen geldiği belirtilerek, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmadığı ifade edildi; "Olaya müdahale edilmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi.

Ankara Valiliği'nden açıklama

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “MTA Genel Müdürlüğü Yerleşkesindeki doğal gaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır” denildi.

"Yangın, doğalgaz kesintisi de sağlanarak saat 10.35'te söndürülmüştür"

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) de, “MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğalgaz kazanında patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine saat 09.57'de itfaiyemizin Merkez, Bilkent ve Çayyolu İstasyon ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Yangın, doğalgaz kesintisi de sağlanarak saat 10.35'te söndürülmüştür” açıklaması geldi.

Mansur Yavaş patlama yaşanan bölgeye gitti

Patlama yaşanan bölgeye giden ABB Başkanı Mansur Yavaş, yetkililerden bilgi aldı. Yavaş, "Yakındaki ısı merkeziyle bir alakası olup olmadığı inceleyecekler ama şu anlık tehlikeli bir durum yok. Geçmiş olsun” dedi.