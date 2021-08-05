Ankara'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Ankara Valiliği, mesire alanları hariç olmak üzere ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında belirli mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 5 Ağustos- 15 Eylül tarihleri arasında, yasaklanmıştır.

Belirtilen mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılması yasaklanmıştır. Bu alanlara gün içerisinde saat 08.00- ­20.00 arasında giriş ve çıkış yapılabilecektir."