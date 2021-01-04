Ankara'da kadın cinayeti: Camı kırıp eve girdi, eski sevgilisini öldürdü

Gökhan A., kendisinden 5 ay önce ayrılan Sevgi T. ile telefonda tartıştı. Daha sonra kadının evinin önüne gelen saldırgan, kapıyı açmalarını istedi. Kapının açılmaması üzerine sinirlenen Gökhan A., evin camını taşla kırarak içeri girdi.

Eve giren saldırgan, eski sevgilisiyle baş başa görüşmek için Sevgi T.’nin 3 çocuğunu odaya kilitledi. Kadınla tekrar tartışmaya başlayan Gökhan A., öfkelenerek belindeki tabancayla Sevgi T.’ye 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerden dolayı yerde kanlar içerisinde kalan kadın ağır yaralandı. Odada kilitli kalan çocukların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Polis, odaya kilitlenen çocukları dışarıya çıkarırken sağlık ekibi de kalbi duran yaralı kadına olay yerinde kalp masajı yaptı. Yaralı kadın, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Sevgi T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)