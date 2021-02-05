Ankara’da ‘jet kredi’ operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı

Ankara’da “jet kredi” ismiyle açtıkları iş yerinde sahte belgelerle dolandırıcılık yaptıkları belirtilen gruba yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Polisin eş zamanlı yaptığı operasyonda 23 suç örgütü üyesinden 20’si gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; jet kredi ismiyle faaliyet yürüten işyerinde, krediye ihtiyacı olan kişilere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan kredi danışmanlığı konusunda izin alınmış izlenimi uyandırılarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine,

İletişimin dinlenilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirmesi ve kayda alınması kapsamında yapılan teknik takipli çalışma sonucunda, şüphelilerin örgütlü bir faaliyet yürüterek, işyeri sahibi ve çalışanlarının önderliğinde, banka çalışanları muhasebeciler ve yardımcı konumundaki şüpheliler ile birlikte sahte mükellefiyetler tesis ettirmek, görünüşte işyerleri açtırmak ve sahte yoklama belgesi düzenlemek suretiyle, hak etmedikleri halde 13 kişiye bankadan kredi çıkarttırdıkları belirlenmiş olup,

Şüpheliler hakkında TCK'nun 220/1-2-4, 158/(j-l), 204/1 maddeleri uyarınca; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, örgüt adına suç işleme, örgüt faaliyeti kapsamında banka ve diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak, banka ile ilişkili olduğu izlenimini yaratmak suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından;

Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki alanı içerisinde ikamet ettiği belirlenen 17 şüpheli ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetki sınırları içerisinde ikamet ettikleri anlaşılan 6 şüpheli olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında 05.02.2021 tarihi itibariyle eş zamanlı arama, yakalama ve gözaltı talimatı verilmiştir.

Şüphelilerden 20’si yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.