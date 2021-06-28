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Ankara'da IŞİD operasyonu: 26 gözaltı

Gözaltına alınan 26 kişinin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

28 Haziran 2021 10:20

Başkent Ankara'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 26 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kentte bulunan 28'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 30 kişinin, Irak ve Suriye'deki  IŞİD üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlendi. Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

Diğer 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

 

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