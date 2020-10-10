Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi

Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Kalecik İstasyonu girişinde seyir halindeki iki yük treninin, ilk belirlemelere göre sinyalizasyon hatasından kaynaklandığı tahmin edilen nedenle çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybederken, 2 makinist de hafif yaralandı.

Kaza sonrasında olay yerine 112 Hızır Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza alanındaki çalışmalar sürdürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GALERİ | İki tren kafa kafaya çarpıştı