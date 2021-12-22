Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı: 24 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı. Kazada 24 kişi yaralandı.

Ankara-Ayaş yolu Yenikent'te Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası önünde halk otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sincan - Ayaş Yolu’nun Yenikent girişi mevkiinde 503 hat numaralı EGO otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 24 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ekiplerimiz olay yerine zaman kaybetmeden intikal etmiş olup konu ile ilgili incelemeler tüm detaylarıyla ele alınacak şekilde derhal başlatılmıştır." denildi.