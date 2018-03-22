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Ankara' da büyük operasyon;Kooperatif vaadiyle 11 milyon dolandırdılar

ANKARA(DHA)Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile 11 milyon TL dolandıran 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

22 Mart 2018 14:11

ANKARA(DHA)Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile 11 milyon TL dolandıran 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, \"Cumhuriyet Başsavcılığımızca  160 sağır ve dilsizi kooperatif kurmak bahanesi ile dolandıran ve toplanan paraları zimmetine geçiren 19 şüpheliye yönelik  operasyon düzenlenmiştir . operasyon kapsamında şu ana kadar 8  şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin mağdurları toplam 11 milyon TL dolandırarak bu paraları zimmetine geçirdikleri tespit edilmiştir\" denildi  

 

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