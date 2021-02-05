Ankara'da, Boğaziçi eyleminde 30 kişi gözaltına alındı

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek vermek amacıyla toplanananlardan 30 kişi gözaltına alındı. Öte yandan İzmir'deki eylemlerde de bugün 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu protestoları sürüyor.

TIKLAYIN: İzmir'de Boğaziçi eylemine destek veren 26 öğrenci gözaltına alındı

Başkent'te aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için Kızılay Konur Sokak'ta toplandı basın açıklamasının ardından polis 30 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet'ten açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Saat 15.00 sıralarında ilimiz Kızılay bölgesi ve çevresinde toplanan, yapılan uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ederek görevli personelimize sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 30 kişi, gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten işlem başlatılmıştır. Ayrıca, Müdürlüğümüzde gözaltında bulunan şahısların avukatları ile görüştürülmediği yönünde bazı sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Gözaltı süreci hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.