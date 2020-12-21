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Ankara’da bir ayda 10 milyon lira Koronavirüs cezası

21 Aralık 2020 12:49

Ankara’da son bir ayda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 binin üzerinde kişiye yaklaşık 10 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara idari para cezası uygulaması devam ediyor. Ankara Valiliği, 13 Aralık ile 20 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 686 kişiye 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği’nin 21 Kasım’dan 21 Aralık tarihine kadar geçen sürede açıkladığı toplam idari para cezası tutarı ise 9 milyon 184 bin 250 TL oldu. Geride kalan bir ayda kent genelinde cezai yaptırım uygulanan toplam kişi sayısı ise 4 bin 143 olarak kayıtlara geçti.

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