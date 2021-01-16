Ankara'da binalara ‘şeriat çağrısı’ yapılan bildiriler bırakıldı

Ankara’nın Mamak ilçesinin Misket Mahallesi’ndeki binalara ‘şeriat çağrısı’ yapılan bildiriler bırakıldığı belirtildi. CHP'li Ali Haydar Hakverdi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında bildiride "demokrasi ve laikliği küfür, oy kullanmayı kafirlik sayan, imamların ve devlet memurlarının dinden çıktığını söyleyen" ifadelerin yer aldığını ifade etti. Hakverdi, ayrıca bildirilerde, Mustafa Kemal Atatürkve orduyu da hedef alan ifadelerin yer aldığını aktardı.

Bildirilerin sokağa çıkma yasağında dağıtılması ise dikkati çekti. Bildirinin sonunda da ‘Fatih Sadri’ adlı bir kişinin sosyal medya hesabına yönlendirildiği ifade ediliyor.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, şunları söyledi:

“Şeriat çağrısı var. Atatürk’e, devlet memurlarına, din adamlarına hakaret var. Kim yaptıysa halkı kin ve nefrete sürüklüyor. Bunu herhangi bir sol yapı dağıtmış olsaydı, hemen gözaltına alınırlardı. Güvenlik kameralarından tespit edilebilir ve soruşturma başlatılmalı.”