Ankara'da bayramda toplu ulaşım 3 gün ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının 2, 3 ve 4 Mayıs 2022 tarihlerinde ücretsiz olacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından otobüs, metro, ANKARAY ve teleferik hizmetinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 2, 3 ve 4 Mayıs 2022 tarihlerinde ücretsiz olacağı açıklandı.

Mezarlıkları için ring hizmeti

Ayrıca, arife gününden itibaren Karşıyaka, Sincan-Çimşit ve Ortaköy mezarlıklarına da ring seferleri düzenlenecek.