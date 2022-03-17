Ankara'da AVM açılışında izdiham

Ankara’da açılışı gerçekleştirilen bir alışveriş merkezinin (AVM) uygun fiyatlı satışlarını duyan yüzlerce vatandaş izdihama neden oldu.

Ankara’da yeni açılan bir mağazada yapılan büyük indirim izdihama neden oldu. Mağazanın açılışına özel yüzde 70’mişlere varan indirimli ürünlerden almak isteyenler adeta birbiri ile yarıştı.

Yenimahalle Güzelyaka Mahallesi Güvercintepe Caddesi üzerinde açılışı yapılan AVM’nin, açılışa özel indirime gitmesi vatandaşların yoğun ilgisini sebep oldu. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar mağazaya akın edince hem içeride hem de mağaza önünde yoğunluk oluştu. Çağırılan polis ekipleri, metrelerce uzunluktaki kalabalığı dağıtmak için saatlerce uğraştı.

Kepeklerin açılmasıyla birlikte mağaza içerisine bir an önce girmeye çalışan vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı. Türkiye’de 20'nci Ankara’da ilk olan mağazanın bin 500 metre karelik bir alana kurulduğunu belirten yetkililer, ürünlerde yeterince stoklarının bulunduğunu ve indirimin bir hafta süreceğini açıkladı.

(İHA)