-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama ANKARA (A.A) - 27.08.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Deniz Feneri e.V'' bağlantılı soruşturmadan alınan Cumhuriyet savcıları hakkında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) görevlendirilen başmüfettişlerin soruşturma başlatılmasına karar verdiğini belirterek, ''Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcıları hakkında tarafsızlık ve benzeri konularda itham edici ve spekülatif değerlendirmeler yapılarak, yıpratılmak suretiyle, sürdürülmekte olan soruşturma hakkında olumsuz, haksız, adalet ve yargıya olan güven duygusunu sarsabilecek nitelikte değerlendirmelerin önlenebilmesi açısından başsavcılık makamı tarafından 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir'' ifadeleri kullanıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün ''2008/2111 sayılı soruşturma evrakını yürütmekle görevli Cumhuriyet savcılarının yerine soruşturmayı yürütmek ve muktezaya bağlamak üzere 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirilmesinin ardından yazılı ve görsel basında spekülatif, itham edici ve tek taraflı haber ve yorumların yer aldığı'' kaydedilerek, bazı hususların açıklanmasında fayda görüldüğü bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Şöyle ki Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yaklaşık 3 yıldır derdest olduğu ve kamuoyunda uzun süreden beri lehte ve aleyhte birçok değerlendirmelerin yapılmış olması nedeniyle konunun hassasiyet kazanmasına karşın Cumhuriyet Başsavcısı'nın, Ankara Adliyesi'nde yeni göreve başladığında anılan hususlar başsavcılık makamı tarafından değerlendirilerek, bahse konu soruşturma evrakını yürütmekle görevli Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan soruşturma evraklarının değiştirilmesine gerek görülmemiş olup, soruşturma evrakında Cumhuriyet savcıları hukuken gerekli gördükleri tüm işlem ve tasarruflarda bulunmuşlardır. Ancak bazı şüpheli vekillerinin şikayeti üzerine HSYK tarafından görevlendirilen başmüfettişlerin yaptıkları inceleme sonucunda, soruşturma aşamasına geçilmesine karar verilerek, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarından yazılı savunma istendiğinin görülmesi üzerine değerlendirme yapılarak, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcıları hakkında tarafsızlık ve benzeri konularda itham edici ve spekülatif değerlendirmeler yapılarak yıpratılmak suretiyle sürdürülmekte olan soruşturma hakkında olumsuz, haksız, adalet ve yargıya olan güven duygusunu sarsabilecek nitelikte değerlendirmelerin önlenebilmesi açısından başsavcılık makamı tarafından 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.'' Açıklamada, görevlendirilen Cumhuriyet savcılarının, yasal mevzuat çerçevesinde soruşturma dosyasında gerekli gördükleri tüm hukuki işlemleri yapmaya, meslek kıdemleri ve birikimleri itibarıyla aynı yeterliliğe sahip oldukları vurgulanarak, ''Bahse konu soruşturma yeni görevlendirilen Cumhuriyet savcıları tarafından aynı hassasiyetle yürütülerek sonuçlandırılacaktır'' ifadeleri kullanıldı.