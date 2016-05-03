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Ankara Cebeci'deki polis şehitliğinde yer kalmadı!

Cebeci Asri Mezarlığı'nın dolması üzerine yeni bir şehitlik yapıldı

03 Mayıs 2016 17:59

Son bir yıldır özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yoğun bir şekilde devam eden PKK'ya yönelik operasyonlarda 480'i aşkın asker ve polisin şehit olmasıyla şehitliklerin bazılarında yer kalmadı. Vahdet gazetesinden Mehmet Ali Ay'ın haberine göre, Ankara’daki Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan "polis şehitliği" tamamen doldu. Yaklaşık 50 kişilik olan bu şehit mezarlığında yer kalmaması sonucu kapatıldı. 

Söz konusu şehitliğin kapatılmasının ardından gelebilecek şehitler için Karşıyaka Mezarlığı’nda yeni bir "polis şehitliği" açıldı. Mezarlığın 3. kapısının bulunduğu yere açılan şehitliğe definler başladı. Yaklaşık bir ay önce açılan bu mezarlığın 150 kişilik olduğu öğrenildi. 

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