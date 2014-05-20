Ankara Caz Festivali kapsamında beş konser ertelendi

Manisa – Soma’da 13 Mayıs’ta gerçekleşen maden faciası ve ulusal yas ilan edilmesi nedeniyle, 17. Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilmesi planan 4 konser ileri bir tarihe ertelendi.

Festival kapsamında Samm’s Bistro’da 14 Mayıs Çarşamba gerçekleşek olan Şenay Lambaoğlu konseri, 16 Mayıs Cuma gerçekleşecek olan Ülkü Aybala Sunat Band konseri ile ARMADA Hayat Sokağı’nda 19 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirlecek Jehan Barbur konserleri ertelendi. Daha önce 15 Mayıs'ta yapılması planlanan A Capella Boğaziçi konseri 23 Mayıs Cuma günü, yarın (21 Mayıs) yapılması planan Karsu konseri de 11 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamada “Hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı olan işçilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını, mahsur kalan işçilerimizin de sağ olarak kurtarılmalarını temenni ediyoruz” denildi.