T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ankara Caz Festivali kapsamında beş konser ertelendi

Organizasyondan yapılan açıklamada "Soma'da hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi

20 Mayıs 2014 19:16

Manisa – Soma’da 13 Mayıs’ta gerçekleşen maden faciası ve ulusal yas ilan edilmesi nedeniyle, 17. Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilmesi planan 4 konser ileri bir tarihe ertelendi.

Festival kapsamında Samm’s Bistro’da 14 Mayıs Çarşamba gerçekleşek olan Şenay Lambaoğlu konseri, 16 Mayıs Cuma gerçekleşecek olan Ülkü Aybala Sunat Band konseri ile ARMADA Hayat Sokağı’nda 19 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirlecek Jehan Barbur konserleri ertelendi. Daha önce 15 Mayıs'ta yapılması planlanan A Capella Boğaziçi konseri 23 Mayıs Cuma günü, yarın (21 Mayıs) yapılması planan Karsu konseri de 11 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamada “Hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı olan işçilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını, mahsur kalan işçilerimizin de sağ olarak kurtarılmalarını temenni ediyoruz” denildi.

ETİKETLER

ankaracazfestivalsomamadenfacia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24