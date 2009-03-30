Ankara Büyükşehir seçimi karakolluk!

Melih Gökçek: Hesap soracağım

Oy hırsızlığı iddiası

Okulda tartışma çıktı

Belediye aracıyla oy geldi

Sav: Elektrik kesintileri bilinçli

YSK Başkanı: Sorun sonucu etkilemez

TEDAŞ Müdürü ‘lokal’ dedi, kesinti büyüktü

İlçelerde MHP atağı

AKP, Ankara’da il genel meclisinde de geriledi

2004 il genel meclisi seçimi

2009 il genel meclisi seçimi

AKP, MHP ve CHP’nin başa baş yarıştığı Ankara büyükşehir seçiminde büyük gerginlikler yaşandı. Ankara’da ilk gerginlikler, oy sayım işlemlerine geçilmesinin ardından çıktı. Özellikle YSK’nın sistemindeki aksama ve Çankaya’nın önemli bölümündeki elektrik kesintisi gerginliği tırmandırdı.Dikmen’de bir lisede elektriklerin kesilmesiyle birlikte iki kişinin oyları çalmaya çalıştığı ileri sürüldü. Bazı CHP’lilerin iddiasıyla ilgili inceleme yapıldığı öğrenildi. Dikmen’de kalabalık grupların bekleyişi sırasında da büyük gerginlikler yaşandı.Ağırlığını CHP taraftarlarının oluşturduğu gruplar “Halka Değil Gökçek’e Barikat”, “Vur Vur İnlesin Gökçek Dinlesin” sloganları attı.Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu’nun bulunduğu Sarar İlköğretim Okulu’ndaki gerginlik ise tartışmaya dönüştü. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ve bazı MHP milletvekillerinin de müdahale ettiği gerginlik sırasında, AKP’li Yenimahalle Belediyesi’ne ait bir zabıta aracından inen bir kişinin oyların bulunduğu bir çuvalı seçim kuruluna getirdiği ileri sürüldü. Belediye görevlisi gözaltına alınırken, polis belediye aracının da uzaklaşmasını engelledi.Yenimahalle’den oyların bulunduğu çuvalların belediye araçlarıyla getirilmesi de gerginliği artırdı. MHP Büyükşehir adayı Mansur Yavaş ile CHP adayı Karayalçın polisi göreve davet ederken, ilçe seçim kuruluna Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Bu gerginlikler sürerken adaylar da canlı yayınlarda basın toplantıları düzenleyerek parti görevlilerinden sandıklara sahip çıkmalarını istemeleri ve farklı sonuçlar açıklamaları da tansiyonu iyice yükseltti. Özellikle Gökçek’in Dikmen’deki kalabalığın AKP seçim bürosuna yürüyeceğine ilişkin iddiası olayların büyüyeceği endişesine neden oldu.CHP Genel Sekreteri Önder Sav da kameraların karşısına geçerek seçmene, “oylarınıza sahip çıkın” mesajı verdi. Ankara’daki elektrik kesintilerinin bilinçli olarak yapıldığını ileri süren Sav, seçim sonuçlarının girildiği bilgi işlem sisteminin iktidarın elinde olduğunu, kesintiler nedeniyle CHP’nin oylarının sisteme kaydedilmediğini söyledi. Sav, “Demokrasilerde her türlü sonuca katlanmak gerekiyor. Ama namuslu dürüst sonuca katlanılır. Hile ile sonuç olmak hiçbir siyasal iktidara yakışmaz. Dünyada hiçbir siyasal iktidar bu yolla iktidara gitmedi. Araba yokuş aşağı inmeye başlamıştır. İnmeye de devam edecektir” dedi.CHP’nin veri girişinde problem yaşandığı için televizyonlara yansıyan sonuçların yanlış olduğu bilgisi YSK Başkanı Muammer Aydın tarafından da doğrulandı. Aydın yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Sonuçları YSK’ya göndermek isteyen seçim kurulları ya sisteme giremiyor ya da bu sonuçları gönderemiyorlar. Türkiye’nin her yerinden veri girişi olduğu için hatlar çekmedi, tıkandı. Ama bizim sistemde çökme olmaz, 10 dakika içinde çözeriz. Sistemimizi kuran Havelsan’dan yardım istedik. Bu durum kesinlikle seçimin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını etkilemez. Sonuçta tıkanıklık aşılınca veri girişleri olacak ve sonuçlar alınacak.”TEDAŞ Genel Müdürü Haşim Keklik gece Ankara’nın Çankaya ilçesinde Yukarı Ayrancı semtinde lokal olarak elektrik kesintisi yaşandığını, arızanın giderilmeye çalışıldığını bildirdi. Keklik, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Ankara’da Çankaya ilçesinde “lokal bir bölgede 5 dakikalık kesinti” meydana geldiğini söyledi. Keklik, kesintinin giderildiğini ancak Yukarı Ayrancı semtindeki bölgede elektrik kesintisinin devam ettiğini belirtti. Elektrik kesintisinin arızadan kaynaklandığını söyleyen Keklik, “Bu beklemediğimiz bir arızaydı. Arızanın giderilmesine çalışılıyor” dedi. Keklik’in bu açıklamasına rağmen Çankaya bölgesinde Çankaya Gaziosmanpaşa, Yıldız ve Dikmen gibi geniş bir bölgede sık sık elektrik kesintileri yaşandı.Mansur Yavaş gitti ama Beypazarı’nda ipi yine MHP göğüsledi. CHP Kalecik’te AKP’den rövanşı aldı...Metropol ilçeler dışında Ankara’ya bağlı diğer ilçelerde ilginç sonuçlar ortaya çıktı. CHP’nin Ankara’daki kalelerinden biri kabul edilmesine rağmen CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın bir vatandaşla hac konusunda olay sohbetinin yaşandığı Elmadağ’da AKP açık farkla belediye başkanlığını kazandı. Beypazarı’nda ise eski belediye başkanı Mansur Yavaş’ın Büyükşehir adayı olmasına rağmen ipi yine MHP adayı göğüsledi. Kalecik’te de Elmadağ’ı kaybeden CHP, AKP’nin üstünlüğünü bitirdi. Evren ilçesinde de AKP’li başkan koltuğunu MHP’ye devrediyor. Bu ilçedeki oy oranları ise dikkat çekiciydi. 2004’de belediye başkanlığını yüzde 54 oyla kazanan AKP’nin oyu 2009’da yüzde 44’e gerilerken, başkanlığı kazanan MHP’nin oy oranını yüzde 2.4’den yüzde 52’ye yükseltmesi dikkat çekti.Haymana’da DP’li başkanın yerine AKP adayı kazandı. Nallıhan’da da, MHP’den yüzde 1’den az bir oy oranıyla buradaki belediye başkanlığı MHP’de kaldı. AKP’nin kamplarına ev sahipliği yapan Kızıcahamam’da da MHP, başkanlığı AKP’nin elinden aldı.Başkentte il genel meclisi seçimi sonucuna göre AKP oyları 2004 yılına kıyasla geriledi.2004 yılındaki ve dünkü secim sonucuna göre sandıkların yüzde 51’inin açıldığı saat itibariyle il genel meclisi seçim kesin olmayan sonuçları şöyle:Ankara İl Genel Meclisi Üyesi Seçim Sonuçları:PARTİ…… OY……………….. YÜZDESİAKP…….. 1022015…………….. 49CHP………. 435670.…………… 20.9MHP……….211376……………. 10.1PARTİ……… OY………………..YÜZDESİAKP………….494700…………….. 37.64CHP………..,, 382947………………29.14MHP…………326915……………… 24.89