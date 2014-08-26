Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleri 7 yıldır denetlenmiyor

AKP’li Melih Gökçek’in başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerin yasal zorunluluk olmasına karşın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tam 7 yıldır denetlenmediği ortaya çıktı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı buna “denetim elemanı kadro durumunu” gerekçe gösterdi.

Mustafa Çakır'ın Cumhuriyet'teki haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Sedef Küçük Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de, “Şirketler, kooperatifler ve ticaret sicili memurlukları ile esnaf ve sanatkâr sicil kayıtlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları denetlemenin” bakanlığın görevleri arasında sayıldığına vurgu yaptı. Küçük, Bakan Yazıcı’ya, “2007- 2014 yılları arasında ve yıllar itibarıyla bakanlığınızca Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na ilişkin işlemleriyle igili kaç denetim yapılmıştır? Yapılan denetimlerde cezai yönden kovuşturmayı gerektiren bir fiil tespit edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki var mıdır? Varsa hangi şirkettir? Yöneticilerin hukuki sorumluluğunun tespit edildiği AnkaraBüyükşehir Belediyesi iştiraki şirket var mıdır? Varsa hangi belediye iştiraki şirkettir? Bakanlığınızca nasıl bir işlem uygulanmıştır” sorularını yöneltti.

Yazıcı, yanıtında ticari şirketleri çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından denetlendiklerini ifade etti. Örnek veren Yazıcı, vergi uygulamaları açısından Maliye Bakanlığı, iş güvenliği ve iş hukuku açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Ticaret Yasası açısından da kendi bakanlığınca şikayete bağlı olarak bu denetimlerin yapıldığını bildirdi.

Çok şirket var

Şirket sayısındaki fazlalığa dikkat çeken Yazıcı, gerek toplam şirket sayısı gerekse de bakanlıktaki denetim elemanı kadro durumu dikkate alınarak 2007- 2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerin denetlenmediğini açıkladı. Yanıtla, yeterli denetim elemanı olmadığı gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 7 yıldır denetlenmediği ortaya çıktı.