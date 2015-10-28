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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Melek İpek'in 'duvar' iddiasına yanıt

"Böyle bir çalışma yok, kamuoyu yanıltılıyor"

28 Ekim 2015 18:56

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek’in annesi Melek İpek’in evinin önündeki duvarı yıkmak için belediye ekiplerinin yola çıktığı iddiasını yalanladı. Belediye adına yapılan açıklamada "Bu konuyla ilgili hiçbir çalışmanın olmadığını, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.  

Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek’in annesi Melek İpek bugün yaptığı açıklamada evinin önündeki duvarı yıkmak için zabıta ekiplerinin sürekli olarak evinin önüne geldiğini söyledi. İpek, “Durmadan oraya zabıtalar geliyor evimin duvarını yıkmak için, umurumda değil buyursunlar kendilerinin olsun ev. Bütün partiler gelip bize destek oldular, AK Parti bizim düşmanımız değil onları ben çok iyi tanıyorum ve seviyorum, vatana hizmet ettiler. Şimdi hiçbirinin sesi çıkmıyor. O dosyaları lütfen inceleyin ve çıkın iki kelime söyleyin, bugün söylemezseniz ne zaman söyleyeceksiniz” şeklinde konuştu.

 

Belediye: Konuyla ilgili bir çalışma yok

 

Melek İpek’in iddialarına Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bir cevap geldi. Belediye açıklamasında Melek İpek’in evinin duvarının yıkılması için belediye ekiplerinin harekete geçtiği iddialarının gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Belediye'den yapılan açıklamada “Böyle bir durum söz konusu değildir. Böyle bir eylem için ne Belediyemizin yıkım ekipleri, ne de Zabıta ekipleri harekete geçmemiştir. Bu iddialar, kamuoyunu yanıltmak ve yanlış bir algı oluşturmak için yapılmış, taraflı, yanlı ve yalan haberlerdir. Böyle bir durumun yaşanmadığı, harekete geçilmediği, bu konuyla ilgili hiçbir çalışmanın olmadığının kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı. 

 

"Kendi kepçemle orayı yıkacağım"

 

Melek İpek, gün içinde Bugün TV'de de duyurulan iddiası hakkında "Ben kendi kepçemle orayı yıkacağım" demişti.   

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