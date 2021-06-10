Ankara Büyükşehir Belediyesi 'suya yüzde 80 zam yapılacak' iddialarını yalanladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kararıyla suda yüzde 80 zam yapılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Çamur siyasetini meslek belleyen çevreler, belirli aralıklarla ABB'nin suya zam yapmak istediği haberlerini yaymaktadır" dedi.

Gültekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Doğalgaza, elektriğe, telefona, internete "çatır çutur" zam gelirken Ankara'da en uygun fiyatlı fatura hangisi? SU. Neden? Çünkü Mansur Yavaş, gerçekleri açıklayınca seçimden önce fiyatlar aşağı düşürüldü.

Fiyatların düşürülmesi ile Ankaralının sadece iki yılda cebinde kalan tutar, DİKKAT: Kırmızı daire 4 MİLYAR TL. Yani dinozor heykellerini, kedileri, kapıları, helikopterleri, demir kafesleri, tranformersları yıllarca pahalı su satıp halkın cebini delerek almışlar.

Metro yapılmış mı? Çarpı işareti Altyapı tamamlanmış mı? Çarpı işareti Asbestli borular değiştirilmiş mi? Çarpı işareti Açıktan akan kanalizasyonlar kapatılmış mı? Çarpı işareti 2013'ten beri otobüs alınmamış. Ne alınmış? Helikopter. Evet... Uçuyoruz. Alttaki fotoların hepsi gerçek.

ABB yönetimi kademeli su tarifesi talep etmektedir. Kademeli su tarifesi ZAM DEĞİLDİR. Suyumuz azalmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'da kuraklığa karşı dünyadaki tek tasarruf modeli olan kademeli su tarifesini önermektedir.

Ankara'da yüzde 16'lık bir kesim suyumuzun yüzde 52'sini tüketmektedir. Başka bir deyişle, suyumuzun yarısından fazlasını abonelerin yüzde 16'sı tüketiyor. Ya tasarruf yapacak, ya bedelini ödeyecek. Bu kadar basit. Normal harcama yapan vatandaş, aynı tutarı ödemeye devam edecek."