Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarına reklam almaya başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) su faturalarına reklam almaya başladı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılı itibariyle faturalarına reklam koydu. 2015 yılının son aylarında faturalarda yer almayan reklamlar, bu ayki faturalarla vatandaşa gönderildi. Bu ayki faturalarda ikisi üstte ikisi en altta olmak üzere dört adet reklama yer verildi.

Sosyal medya kullanıcıları yeni faturalarının fotoğraflarını paylaşarak, Gökçek’e tepki gösterdi. ASKİ giderlerinin artması nedeniyle suya yüzde 10.11 oranında zam yapılmıştı