T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarına reklam almaya başladı

ASKİ giderlerinin artması nedeniyle suya yüzde 10.11 oranında zam yapılmıştı

28 Ocak 2016 13:45

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) su faturalarına reklam almaya başladı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılı itibariyle faturalarına reklam koydu. 2015 yılının son aylarında faturalarda yer almayan reklamlar, bu ayki faturalarla vatandaşa gönderildi.  Bu ayki faturalarda ikisi üstte ikisi en altta olmak üzere dört adet reklama yer verildi.

Sosyal medya kullanıcıları yeni faturalarının fotoğraflarını paylaşarak, Gökçek’e tepki gösterdi. ASKİ giderlerinin artması nedeniyle suya yüzde 10.11 oranında zam yapılmıştı

 

ETİKETLER

melih gökçekankara büyükşehir belediyesiankarasufaturareklamekonomihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24