Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelere 500 TL daha doğal gaz desteği verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal gaza yapılan zam nedeniyle sosyal yardım alan ailelere verdiği doğal gaz desteğini artırdığını açıkladı. Ankara Büyükşehir, ihtiyaç sahibi ailelere 500’er TL daha doğal gaz desteği verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, doğal gaza yapılan zam nedeniyle sosyal yardım alan ailelere verdiği doğal gaz desteğini artırdığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek sosyal yardım alan ailelerimiz için doğal gaz desteği uygulamasını 2021 yılı kasım ayında başlattık. Kentimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin Başkent Kart’larına ikinci 500 TL yardımı, 2022 yılı ocak ayında yatırdık.

Başkentgaz’dan alınan veriye göre; bu süreç boyunca hane başına ortalama doğal gaz tüketiminin bin 350 TL olacağı tespit edilmiştir. Ancak doğal gaza gelen zamlar nedeniyle bu rakamın bin 500 TL’ye çıktığı düşünülerek, doğal gaz yardımı üçüncü kez ve son defaya mahsus olmak üzere 500 TL olarak sosyal yardım alan ailelerimizin Başkent Kart’larına yatırılacaktır.

Elektrik, gaz, akaryakıt ve diğer kalemlerdeki maliyetlerin sürekli artışı ile kurdaki sürekli dalgalanmanın oluşturduğu ekonomik belirsizliklere rağmen belediyelerin bütçeleri hakkında ek bir artış kararı olmaması nedeniyle yapılan yardımlar da yeniden gözden geçirilmektedir. Bundan sonraki süreçte de et yardımı ve bütçemizin el verdiği ölçüde gıda ve temel ihtiyaçlar desteğimiz sürecektir.

Aylık et desteği ve diğer desteklerle ilgili sosyal yardım alan ailelerimize SMS yoluyla bilgilendirme yapılacaktır."