Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasında bağış tutarı 10 günde 4 milyon lirayı geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "6 Milyon Tek Yürek" adıyla başlattığı dayanışma kampanyası, Ramazan ayında da devam ediyor. ABB’nin; "El Ver", "Su Ver", "Bilet Ver" ve "Elektrik Faturası Öde" uygulamaları üzerinden 13 Nisan’da başlatılan dayanışma hareketi ile ihtiyaç sahipleri için yapılan bağışlar 4 milyon TL’yi aştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı toplumsal dayanışma hareketi "6 Milyon Tek Yürek", kampanyası sürüyor.

Yardımsever vatandaşlar ve ihtiyaç sahipleri arasında dayanışma köprüsü kuran Büyükşehir Belediyesinin, https://ankaratekyurek.com adresi üzerinden "El Ver", "Su Ver", "Bilet Ver" ve "Elektrik Faturası Öde" başlıkları altında yapılan bağış miktarı 10 günde 4 milyon TL’yi aştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından başlatılan kampanya, son 10 günde 4 milyon 350 bin 772 TL’ye ulaştı.

İyilik hareketine yeni eklenen "Elektrik Faturası Öde" kampanyası ile maddi imkânsızlıklardan dolayı ödenemeyen 2 bin 521 elektrik faturası için yardımsever vatandaşlar 288 bin 972 TL ödeme yaptı.

Başkentte "Su Ver" uygulaması ile sosyal yardım alan vatandaşların su faturaları ödenirken, "El Ver" uygulaması ile de ihtiyaç sahiplerine "100, 200, 300, 400 ve 500 TL" tutarında nakit yardımı yapılıyor. Hayırsever vatandaşlar, 13 Nisan’dan bugüne kadar (22 Nisan 2022 itibarıyla) 21 bin 805 adet su faturası için 1 milyon 525 bin 800 TL öderken, 7 bin 352 kişiye de 2 milyon 234 bin 600 TL tutarında nakit desteğinde bulundu.

"Bilet Ver" uygulaması ile de 18 bin 914 adet ‘Ankarakart’a 1 milyon 116 bin 173 TL tutarında yükleme yapılırken, ABB Türkiye’de bir ilk olarak ayrıca kayda alınmış açlık sınırı altındaki 25 bin 915 ihtiyaç sahibi ailenin Başkent Kartlarına online ödemeyle destek yapılabileceğini de duyurdu.

"Su Ver", "El Ver", "Bilet Ver", "Afiyet Ver", "İftar Ver" kampanyalarıyla birlikte bugüne kadar yapılan toplam yardım tutarı ise 73 milyon TL’ye ulaştı.