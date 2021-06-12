Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "suya zam" iddialarına yalanlama: Kademeli su tarifesine geçilecek, vatandaşların yüzde 90'ı etkilenmeyecek

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su tasarrufu sağlamak ve fazla tüketenin fazla ödeyeceği kademeli su tarifesi kabul edildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yaklaşık yüzde 90'ının aynı faturalandırmaya tabi tutulacağı belirtilirken, sosyal yardım alan ailelerin ise 10 m3'e kadar m3 başı 1 TL ödeyeceği ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden suya zam yapıldığı iddiaları yalanlanırken, kademeli su tarifesine geçildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Araba yıkayan, hobi bahçesi sulayan, havuz dolduran ya da tarımda vahşi sulama yapan yüzde 10'luk kesim ise tasarruf edecek ya da bunun bedelini yüksek şekilde ödeyecek. Kademeli su tarifesi zam değildir. Karar ABB Meclisi'nde alınmıştır. Meclis'te çoğunluğa sahip olup, çekimser oy kullanarak örtülü destek verip 'zam yapıldı' diyerek paylaşım yapanları hayretle karşılıyoruz. Karara örtülü destek verip 'zam yapıldı' algısı ile karalama kampanyası yapmak Türk siyasetinde de bir ilk olmuştur. Tüm abonelere yüzde 100 zam yapılsaydı bile kendi eski dönemdeki su pahalılığına erişilemeyeceğini de bir kez daha hatırlatıyoruz. Herkesi suyu fazla tüketen yüzde 10'un hakkını aramanın yerine, sosyal yardım alanlara verilen büyük desteği ve tüm Ankaralıların geleceği adına sağlanan tasarrufu konuşmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yavaş:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da önerisi olan Kademeli Su Tarifesi'ne geçerek su tasarrufunu sağlıyoruz. Kademeli Su Tarifesi vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ını etkilemeyecek ve sosyal yardım alanların faturaları 10 metreküpe kadar metreküp başı 1TL' den faturalandırılacak.