Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alan vatandaşların çocuklarına ücretsiz internet

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan vatandaşların çocuklarına ücretsiz internet hizmeti sağlayacak. Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir diğer çalışmamız daha olacak. Yakında açıklayacağız. Tableti olanların da belediyeden yararlanacağı bir sistemi Türkiye'de ilk defa biz yapacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclis Toplantısı'nda, sosyal yardım alan vatandaşlar için yapılan çalışmayı açıkladı.

Mansur Yavaş, belediye ve ilgili kuruluşlardaki tüm bilgisayarları ihtiyaç sahibi öğrencilerin hizmetine açtıklarını belirterek, ayrıca sosyal yardım alan yurttaşların çocuklarına ücretsiz internet vereceklerini duyurdu.

Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Biz şöyle bir şey yaptık: 869 tane Aile Yaşam Merkezi ve belediyeye ait tüm tesislerde sosyal yardım alanlara mesaj çekerek; gelin buralarda pandemiye riayet etmek suretiyle, maskeye, mesafeye riayet etmek suretiyle ufak tefek ikramlarımız var. Ama 869 tane bilgisayarımız olmasına rağmen müraacat 412'de kaldı. Hâlâ kendilerine bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz.

Ankara'daki tüm köylere şu anda ücretsiz internet çalışmasına başlıyoruz. Tahmin ediyorum iki ayda hiçbir yerde internetsiz köy kalmayacak. İnternet bir çoğunda var ama ücretsiz yararlanacaklar. Yani EBA'dan girenler. Bu şekilde kısıtlama yapabiliyoruz. Tüm köylerin hepsine ücretsiz internet hizmeti veriyoruz öğrenciler için.

Bir diğer çalışmamız daha olacak. Yakında açıklayacağız. Tableti olanların da belediyeden yararlanacağı bir sistemi Türkiye'de ilk defa biz yapacağız. Bunu da duyurmak istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı 500 bin tablet verileceğinden bahsetti: Tahmin ediyorum Turkcell'in ve diğer firmaların bize verememesinin altında öncelikli olarak hükümete ve okullara, ihtiyacı olanlara vermek gayesi olduğu için bize sıra gelmiyor. Biraz önce söylediğim gibi belediyeye ait tesislerden, sizlerden yakınlarınızdan sizlerden talepte bulunanları yönlendiriyorum. Her türlü imkan tanıyoruz. Buna rağmen internetsiz ulaşamayan kalırsa onlara da yardımcı olacağız.

En önemlisi Türkiye'de ilk defa yapacağımız şu: Bütün sosyal yardım alanlara ücretsiz internet vereceğiz inşallah.Tableti olacak. Tablete internet yüklemeniz gerekiyor. Müjdeyi vermiş olacağım. Tüm sosyal yardım alanların çocukları da ücretsiz yararlanacak internetten."