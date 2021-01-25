Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye destek projesi: 3 ilçede 400 ton 'kırmızı mercimek tohumu' hibesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı geliştirmek ve yerli üretimi artırmak amacıyla yeni bir destek projesini daha hayata geçiriyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde yaklaşık bin 400 yerli üreticiye yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı payı olmak üzere ilk kez 400 ton “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtımı gerçekleştirecek.

Yerli üretimi artırmak ve üreticiye destek olmak amacıyla yeni bir destek projesini daha devreye sokacak olan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde çiftçilere ilk kez “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtımı gerçekleştirecek.