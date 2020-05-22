Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek hakkında 17/25 Aralık'tan sonra 'FETÖ medyasına kaynak aktardığı' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski başkan Melih Gökçek hakkında 17/25 Aralık 2013’ten sonra 'FETÖ’nün basın yayın organlarına kaynak aktarımı' yapıldığı haberlerini ihbar kabul ederek suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz hafta bazı gazete ve internet sitelerinde çıkan “Melih Gökçek döneminde, 17/25 Aralık 2013’ten sonra alenen FETÖ’nün yayın organlarına reklam adı altında kaynak aktarımı yapıldığı” haberleri üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi müfettişleri inceleme yaptı.Yapılan inceleme sonucunda, 17/25 Aralık 2013 tarihinden sonra da 'FETÖ’nün yayın organları' olduğu belirtilen Samanyolu TV, Samanyolu Haber TV, Kanaltürk ve Bugün televizyonlarına kaynak aktarıldığı belirlendi.

Ankapark’ın tanıtımı için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ihalenin teknik şartnamesindeki TV kanalları arasında kapatılan Bugün TV, Kanaltürk, Samanyolu Haber ve Samanyolu TV kanalları da yer aldı.

Yapılan incelemede, Samanyolu TV’ye 240.000 TL, Kanaltürk’e 81.000 TL, Samanyolu Haber’e 36.000 TL ve Bugün TV’ye 18.000 TL olmak üzere KDV hariç toplam 375.000 TL ödemenin tek kalemde yapıldığı belirlendi.

İnceleme sonrasında oluşturulan raporda eski başkan İbrahim Melih Gökçek, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve firari FETÖ sanığı Kamil Kılıç, eski Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Recep Tekcan, eski Mali Hizmetler Dairesi Başkanı ve firari FETÖ sanığı Hasan Uçar hakkında suç örgütüne yardım etme, terörizmin finansmanı ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlemekten dolayı cezalandırılmaları gerektiği yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, FETÖ’ye kaynak aktarımında sorumlulukları bulunan Kamil Kılıç, Hasan Uçar ve Ahmet Recep Tekcan ile birlikte, takdir ve tensip makamı olmasına rağmen söz konusu kişilerle ilgili hiçbir işlem tesis etmediği ve belediye adına bu işin yapılmasına müsaade ederek suça iştirak ettiği iddiasıyla Melih Gökçek hakkında “suç örgütüne yardım etme”, “terörizmin finansmanı ve görevi kötüye kullanma” suçları işlendiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.