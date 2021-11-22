Ankara Büyükşehir Belediyesi Elazığ'a okul yaptıracak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye olarak Elazığ'a okul yaptıracaklarını açıkladı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Depremin yaralarını sarmak için Elazığ'a okul inşa ediyoruz. Vatanımızın hiçbir köşesinde evlatlarımız eğitim hakkından mahrum kalmasın. Önerimizi oy birliği ile kabul eden ABB Meclisi üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan birçok okul yıkılmıştı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un girişimleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi okul yapma kararı almış ve Elazığ'da protokol imzalanmıştı.

Geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesi de okul yapımı için incelemelerde bulunmuştu. İstanbul ve İzmir'in ardından Elazığ'a bir okul yapma kararı da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Başkan Mansur Yavaş'ın okul yapma kararı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oybirliği ile geçti. Yakın zamanda Elazığ Valiliği ile görüşmelere başlanılacağı bildirildi.