Ankara Büyükşehir Belediyesi’den Gökçek’in Hacı Bayram Veli Camii çevresinde ‘haksız kazanç’ elde ettiği iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresindeki konaklar, iş yerleri ve mezar yeri tahsislerini mercek altına aldığı öğrenildi.

Belediye Teftiş Kurulu’nun, görevini bırakmak zorunda kalan eski belediye başkanı Melih Gökçek ve yakınlarının söz konusu bölgede haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla inceleme başlattığı belirtildi.

Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresinde yapılan işlemlerle ilgili Gökçek ve yakınları hakkında başlatılan incelemenin konuları şöyle:

Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek’in onursal başkan olduğu Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı’na (SOS) belediye iştirak şirketi ANFA tarafından 10 yıllığına düşük kira bedelleri ile kiralanıp esnafa fahiş bedellerle kiralanan 3 adet iş yeri ve 1 adet lokanta.

SOS Vakfı’nın 28-29 yıllığına kullanım hakkını aldığı köşkler ve muhtelif binalar.

Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresinde, Beyaz TV’nin de sahiplerinden olan ve Gökçek ailesi ile ilişkisi bilinen, daha önce belediyeden 100’ün üzerinde işletmeyi kiraladığı kamuoyuna yansıyan Korkutata ailesine tahsis edilen mezarlık alanının Mansur Yavaş döneminde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından iptal edilmesi.

Korkutata ailesine verilen 8 milyon 326 bin 682 TL’lik, Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresi, sokak ve meydan düzenlenmesi, kentsel tasarım yapım işi.

Aş evi olarak projelendirilen yerin bir kısmının ticari olarak kiralanarak menfaat sağlanması.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iddiasına göre, tarihi Hacı Bayram-ı Veli Camii önünde klip çekimi için drift yapan bir motosikletlinin Melih Gökçek tarafından gündeme getirilmesi bu incelemelerin üstünü örtmek.

Melih Gökçek, klip çekimi ile ilgili “Yılın skandalı... Mansur Yavaş’ın yakın adamlarından Alper Kaya, kent konseyinin ve basın müşaviri Volkan Gültekin’in talimatı ile Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin türbesi önünde şerefsizce motosikletle drift yaptı. Mansur Yavaş başka yer bulamadın mı? Tam CHP’li oldun” ifadelerini kullanmıştı.