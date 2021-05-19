Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş: Dijital belediyecilik 4.0’a hoş geldiniz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent yönetiminde Başkentlilere söz verecek “BLD Digital 4.0” uygulamasını duyurdu.

Yavaş, “Hazırsak başlayalım… Artık Ankara’yı Ankaralılar yönetmeye başlamıştır. Kentin dört bir yanından yükselen ‘Başkent senin, karar senin’ sesleri yeni bir dijital dönüşümün habercisidir. Ankara’nın bu eşsiz ve güzel hikayesini oluşturan sizsiniz. Artık dijital katılımcılık ile bütçeyi yönetecek, yaşadığınız şehrin projelerini belirleyeceksiniz. Dijital belediyecilik 4.0’a hoş geldiniz.” ifadesini kullandı.

Kent yönetiminde katılımcılık ilkesini yaygınlaştırmayı amaçlayan Yavaş, Başkent Mobil uygulaması içinde “Söz Hakkı” ve “Başkent Genç” platformları üzerinden tüm Ankaralıların fikir, öneri ve taleplerini iletmelerini sağlayacak.

“Söz Hakkı” platformu Ankara'nın demografik verilerinin oluşmasına da katkıda bulunulacak. ‘Söz Hakkı’ modülü üzerinden verilecek yanıtlarla kişilere bildirimler yapılacak.

“Başkent Genç” modülünü uygulaması ile gençler fikir ve önerilerini, projelerini hem yazılı hem de video çekerek Büyükşehir Belediyesine gönderebilecek. Büyükşehir Belediyesi gençlerden gelen projeleri ilgili daire başkanlıklarına ileterek değerlendirecek. Gençlerin kendi mahalle ve ilçelerinde küçük gruplar oluşturarak kent yönetimine katılmaları ve söz sahibi olmalarını sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, seçilen projeleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak hayata geçirecek.