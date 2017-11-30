Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Cumhurbaşkanı ile görüştü; 250 kişilik liste Erdoğan'ın önünde

Melih Gökçek’in yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna, Cumhurbaşkaı Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Tuna'nın değişiklikleri içeren 250 kişilik listeyi Erdoğan'a sunduğu iddia ediliyor.

Deniz Gürel’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği Tuna 20.00 sularında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi. Tuna'nın istifasını istediği 150 bürokrat ve 100 şirket genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleriyle ilgili son düzenlemeleri yaptığı, değişiklikleri Erdoğan'a sunduğu iddia ediliyor.

Böylece Başkan Tuna ile Başkent'i yönetecek isimler, bu görüşmeden sonra şekillenecek.

Ankapark da masada

Ankara'da Melih Gökçek döneminin prestij projeleri olan Ankapark ile Ankara Boğazı'nın da aralarında bulunduğu bazı projelerin de geleceği masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca 2019'daki kritik yerel seçimler öncesi Ankara'da yapılması gerekenler gündeme geldi.

Belediyenin mali yapısı, borç yüküyle ilgili çözümlerle birlikte çok eleştirilen ulaşımla ilgili yeni projeler, alt yapı yatırımları ve su kalitesiyle ilgili de vizyon projeler oluşturulacak.

Ankara'da yapılacak fuar alanının yerinin de bu görüşmeden sonra netleşeceği öne sürüldü.