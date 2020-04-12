Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı: Pazarcı esnafımızın elinde kalan ürünleri satın aldık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle mağdur olan pazarcı esnafının elinde kalan ürünlerin belediye tarafından satın alındığını duyurdu.

Yavaş, gazeteci Semra Topçu'nun "Bu pazarcıların malları ne olacak? @mansuryavas06 ani sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağdur olan esnafa da destek olursunuz sanırım, bu darlıkta onca gıda da çöpe gitmese keşke" paylaşımına, "Semra Hanım, pazarcı esnafımızın sokağa çıkma yasağı kararıyla yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Onlara lütfen siz evde kalın dedik. Ellerinde kalan ürünleri, belediye yemekhanelerimizde kullanmak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için satın aldık." yanıtını verdi.