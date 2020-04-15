T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan uyarı: Sokağa çıkma yasağı öncesi ihtiyaçlarınızı erkenden tedarik edin

"Biz tüm imkânlarımızla görevimizin başında ve yanınızda olacağız"

15 Nisan 2020 14:35

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı hafta sonu uygulanacak iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlara ihtiyaçlarını erkenden tedarik etmeleri konusunda uyarıda bulundu. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş, "İki gün sürecek yasak öncesi kalabalık oluşmasını önlemek için ihtiyaçlarınızı erkenden tedarik edin. Salgın tedbirlerine riayet etmek hayati derecede önem taşıyor. Biz tüm imkânlarımızla görevimizin başında ve yanınızda olacağız." ifadesini kullandı. 

ETİKETLER

Ankara Büyükşehir Belediyesisokağa çıkma yasağıtedarikerkenihtiyaç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24