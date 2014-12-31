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Ankara-Bursa karayolu ulaşıma kapandı

Bursa Mezitler’deki Güneykestane rampasında bir TIR'ın kayması sonucu Ankara'ya gidiş yönü de trafiğe kapandı.

31 Aralık 2014 20:24

Ankara karayolu İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında karla kaplı yolda sürücünün kontrolünden çıkan bir TIR'ın kayması sonucu Bursa'ya geliş yönü ulaşıma kapandı.
İki kilometrelik araç kuyruğuna neden olan TIR'ın bulunduğu yerden çekilerek yolun yeniden ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

DHA'nın haberine göre, İnegöl'de iki günden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün Mezitler'de iki TIR'ın kayması sonucu kapanan yolun 5 saat süren çalışma sonucu açılmasının ardından saat 15.30 sıralarında bu kez İnegöl OSB Kavşağı'nda bir TIR kayarak yolu kapattı. Bursa'ya geliş istikametinde kapanan yolda iki kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yolun yeniden ulaşıma açılması için Karayolları ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor. 

Bu arada, kar yağışı ve şiddetli rüzgar, İnegöl kent merkezinde de ulaşımın aksamasına yol açtı. Belediye ekipleri şehir içinde kapanan yolları açmak için dün gece boyunca çalıştı. 

Yoğun kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen kopmalar nedeniyle bazı mahallelere elektrik verilemedi. Yoğun kar yağışından ağaçlar da nasibini aldı. Kar birikintisinin yoğun oluştuğu bazı bölgelerdeki ağaçlar, ağır yüke dayanamayarak devrildi. 

Yazıcılar Sitesi içerisinde bulunan ağaç, enerji nakil hattı telleri üzerine devrildi. Yaşanan tehlikeyi yetkililere bildiren site sakinleri, yetkililer gelmeyince duruma kendileri el attı. Nakil hattı telleri üzerine yıkılan ağacı kaldırabilmek için site sakinleri uzun uğraş verdi. Tehlikeli şekilde yapılan çalışma sonucunda dalları budanan ağaç, teller üzerinden kaldırıldı.

 

 

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