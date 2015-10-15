T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara bombacısı olduğu iddia edilen Dündar'ın ikiz kardeşi YPG'nin elinde mi?

Ömer Deniz Dündar'ın ikiz kardeşi Mahmut Gazi Dündar da 21 kişilik canlı bomba listesinde bulunuyor

15 Ekim 2015 18:57

Ankara'daki katliamda canlı bomba olduğu iddia edilen isimlerden Ömer Deniz Dündar’ın, IŞİD’e birlikte katıldığı ikiz kardeşi Mahmut Gazi Dündar’ın Suriye’de YPG’nin elinde olduğu ileri sürüldü. Mahmut Gazi Dündar'ın adı da 21 kişilik canlı bomba listesinde yer alıyor.

 

'Konstantin taburu' adını vermişler

 

 
Milliyet'te yer alan habere göre, Adıyamanlı olan ve 'Dokumacılar’ olarak adlandırılan grubun üyeleri arasında yer alan Ömer Deniz Dündar, beraberinde ikiz kardeşi Mahmut Gazi ile birlikte yasa dışı yollarla Suriye’ye geçti ve burada IŞİD saflarına katıldı. Tamamı Türk ve yoğun olarak Adıyamanlı gençlerin dahil olduğu 'Dokumacılar’ grubuna Suriye’de Konsantin Taburu adı verildi. Türk gençlerden oluşan bu tabur, terör örgütü IŞİD’in üssü konumundaki Rakka ve geçen Haziran ayına kadar denetiminde tuttuğuŞanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad ilçesinde askeri ve bomba eğitimi aldı.
 

YPG’ye esir düştü


 
Milliyet haberinde, "Ömer Deniz Dündar’ın ikiz kardeşi olan Mahmut Gazi Dündar’ın bulunduğu Telabyad’ı, geçen Haziran ayında YPG ve Özgür Suriye Ordusu’nun bir kolu olan Burkan El Fırat grubu, IŞİD’in elinden aldığını" yazdı.

Bu gelişme sonrası Telabyad’ın denetimini kaybeden birçok terörist IŞİD’in üssü konumundaki Rakka’ya gitti. Kontrolü sağlayan YPG'liler ise ilçede yaptığı aramalar sırasında Mahmut Gazi Dündar’ı ele geçirdi ve IŞİD militanı olduğunu saptayınca tutuklayarak Telabyad cezaevine koydu.
 

Eşinden haber yok


 
YPG kaynakları Mahmut Gazi Dündar’ın Telabyad’da yakalandığını ve halen cezaevinde tutulduğunu doğruladı. Mahmut Gazi Dündar’ın, Suriye’ye birlikte gittiği ve ismi istihbarat birimlerince canlı bomba eylemi yapabilecek kişilerin yer aldığı listede olan Merve Dündar’dan ise haber alınamıyor. Canlı bomba eylemi yapma ihtimali bulunan Merve Dündar’ın, Telabyad’ın kaybedilmesinin ardından IŞİD’in merkez üssü Rakka’ya gittiğini iddia edildi.

ETİKETLER

ankaragarcanlı bombaömer dündarmahmut dündarhaber

İlgili Haberler

Canlı bomba eylemcileri nasıl bir psikolojiye sahip?

"İntihar bombacısına göre kendisi ve grubu tamamıyla iyi, ötekiler ise en ağır cezayla cezalandırılması gereken tümüyle kötü kişilerdir"

Kılıçdaroğlu: Ankara'daki katliamı gerçekleştiren iki canlı bomba elinizdeki listede var mıydı?

"Bu işte asıl sorumlu hükümettir, çünkü Türkiye'yi yöneten hükümettir"

İkinci canlı bomba da şüpheliler listesinden çıktı!

Emniyet, MOBESE kameralarından ikinci bombacının kimlik bilgilerine de ulaştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24