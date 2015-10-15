Ankara bombacısı olduğu iddia edilen Dündar'ın ikiz kardeşi YPG'nin elinde mi?

Ankara'daki katliamda canlı bomba olduğu iddia edilen isimlerden Ömer Deniz Dündar’ın, IŞİD’e birlikte katıldığı ikiz kardeşi Mahmut Gazi Dündar’ın Suriye’de YPG’nin elinde olduğu ileri sürüldü. Mahmut Gazi Dündar'ın adı da 21 kişilik canlı bomba listesinde yer alıyor.

'Konstantin taburu' adını vermişler



Milliyet'te yer alan habere göre, Adıyamanlı olan ve 'Dokumacılar’ olarak adlandırılan grubun üyeleri arasında yer alan Ömer Deniz Dündar, beraberinde ikiz kardeşi Mahmut Gazi ile birlikte yasa dışı yollarla Suriye’ye geçti ve burada IŞİD saflarına katıldı. Tamamı Türk ve yoğun olarak Adıyamanlı gençlerin dahil olduğu 'Dokumacılar’ grubuna Suriye’de Konsantin Taburu adı verildi. Türk gençlerden oluşan bu tabur, terör örgütü IŞİD’in üssü konumundaki Rakka ve geçen Haziran ayına kadar denetiminde tuttuğuŞanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad ilçesinde askeri ve bomba eğitimi aldı.



YPG’ye esir düştü





Milliyet haberinde, "Ömer Deniz Dündar’ın ikiz kardeşi olan Mahmut Gazi Dündar’ın bulunduğu Telabyad’ı, geçen Haziran ayında YPG ve Özgür Suriye Ordusu’nun bir kolu olan Burkan El Fırat grubu, IŞİD’in elinden aldığını" yazdı.

Bu gelişme sonrası Telabyad’ın denetimini kaybeden birçok terörist IŞİD’in üssü konumundaki Rakka’ya gitti. Kontrolü sağlayan YPG'liler ise ilçede yaptığı aramalar sırasında Mahmut Gazi Dündar’ı ele geçirdi ve IŞİD militanı olduğunu saptayınca tutuklayarak Telabyad cezaevine koydu.



Eşinden haber yok





YPG kaynakları Mahmut Gazi Dündar’ın Telabyad’da yakalandığını ve halen cezaevinde tutulduğunu doğruladı. Mahmut Gazi Dündar’ın, Suriye’ye birlikte gittiği ve ismi istihbarat birimlerince canlı bomba eylemi yapabilecek kişilerin yer aldığı listede olan Merve Dündar’dan ise haber alınamıyor. Canlı bomba eylemi yapma ihtimali bulunan Merve Dündar’ın, Telabyad’ın kaybedilmesinin ardından IŞİD’in merkez üssü Rakka’ya gittiğini iddia edildi.