Ankara- Berlin hattında “adım adım iyileştirme” mutabakatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek haftaki Almanya ziyareti öncesinde başkent Berlin kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Türkiye’nin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile masaya oturdu.

Maliye Bakanlığı’nda yaklaşık iki saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen bakanlar, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde mutabakata varıldığını açıkladı.

Scholz, herkesin yanıtını merakla beklediği, Türkiye’ye olası mali yardım spekülasyonları hakkında net konuşarak, “Türkiye bugün mali yardım talep etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında da etmeyecektir” dedi.

Görüşmelerinde Almanya ile Türkiye arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini, AB-Türkiye ekonomik ve mali ilişkilerini konuştuklarını belirten Scholz şunları söyledi:

“Hepimiz Türkiye’nin istikrarlı bir ekonomik gelişme kaydetmesine, günümüzde yaşadığı ekonomik güçleri aşmasına önem atfetmekteyiz. Bu bağlamda tüm katılımcılar açısından, iki ülke arasında çok yoğun ekonomik ilişkiler üzerine inşa edilecek işbirliği yoluyla Türkiye ekonomisinde olumlu bir gelişme olmasına katkı sağlayabileceğimizi görmek memnuniyet vericiydi.”

“Adım adım iyileştirme” mutabakatı

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier de mevcut sorunları çözme arzusu ve hedefiyle ikili ilişkilerin gündemindeki tüm konuları ele aldıklarına vurgu yaptı. Altmaier kısa vadede, çok yoğun bir çalışma süreciyle, Türkiye ile Almanya ve Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasında ekonomik ilişkilerin adım adım iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

Sağlanacak iyileştirmenin her iki tarafta ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını, bölgede istikrar için de bir fırsat yaratacağını belirten Altmaier, ekonomisi sıkıntılı bir süreçten geçen Türkiye’ye nasıl bir destek yapılabileceği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Türkiye çok güçlü ve ekonomik olarak da temelde sağlıklı bir ülke… Bu, Türkiye’nin mevcut sorunları çözebileceği, zorlukların üstesinden gelebileceği konusunda bizleri umutlandırıyor. Bunun mümkün olması bizim çıkarımıza. Türkiye kendi gücüyle pek çok şeyi harekete geçirebileceği için bugün bu konuyu ele almamız gerekmedi. Başbakan Merkel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin açık, dürüst ve yapıcı olacağına, ikili ilişkilerimizde de yeni bir sayfa açmamızı mümkün kılacaklarına inanıyorum.”

Albayrak'tan yeni dönem vurgusu

Bakan Albayrak ise AKP iktidarı döneminde Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirildiğini, ticari, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda, kazan kazan ilişkisine dayalı çok önemli adımlar atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyaretinin, Türkiye’nin Almanya ile ilişkilere ne kadar büyük bir önem verdiğinin de bir göstergesi olacağını ifade eden Albayrak, ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başladığına, bu süreçte iki ülke halkları arasında da daha güçlü bir sosyal ve kültürel yakınlaşma sağlanacağına inandığını belirtti.

Gümrük Birliği güncellenecek mi?

Ticaret Bakanı Pekcan’ın basın toplantısında Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği’ni güncellemesine dair tartışmalar hakkındaki, “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için toplantıların hemen başlaması gerekiyor. Bu doğrultuda Almanya’nın desteğinin yanımızda olduğunu gördük. Bunu almak bizim için son derece önemliydi” sözleri dikkat çekti.

Türkiye’de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan Alman vatandaşları serbest kalmadan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yeşil ışık yakmayacağını daha önce duyuran Alman hükümetinin politikasında değişikliğe gittiği izlenimi yaratan bu konuyla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Scholz, “Türkiye ile AB arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gündemimizde yer aldı, yer almaya devam edecek. Ama bu bağlamda adım adım ilerleme kaydedilmesi söz konusu” ifadelerini kullandı.

Bakan Altmaier ise, “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi AB’de ele alınarak karara bağlanması gerekir” yanıtını vermekle yetindi.

EURO 2024 rekabeti

Bakanlara, Türkiye ve Almanya’nın ev sahipliği yapmak için yarıştığı EURO 2024 futbol şampiyonasıyla ilgili bir soru da yöneltildi.

“Ekonomik sıkıntılar Türkiye’nin bu hayale mesafe almasını gerektirecek noktada mı?” sorusuna Albayrak, “Stratejik bir dostumuz olan Almanya’nın Türkiye’nin ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasına olumlu bakacağını düşünüyorum… Türkiye hem alt hem üst yapısı ile bu organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır” yanıtını verdi.

Altmaier ise son bir yılda Albayrak ile ikili ilişkileri güvenilir ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak için çaba gösterdiklerini ve bu doğrultuda da yol alabildiklerini vurgulayarak, “Ama futbolda, şampiyonanın nerede yapılacağı konusu farklı. Türk milli takımını Almanya’da ağırlamaktan memnuniyet duyacağız… Hem Türkiye hem biz şampiyonaya ev sahipliği yapmak için mücadele edeceğiz. Sonucu ne olursa olsun, iyi işbirliğimiz etkilemeyecek” dedi.

Değer Akal / Berlin

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