Ankara Başsavcılığı'ndan Genelkurmay'a e-muhtıra sorusu: Karargâhta toplantı yapıldı mı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın 'şüpheli' olarak yer aldığı “27 Nisan e-muhtırası” soruşturması kapsamında Genelkurmay’a yazı yazarak, 27 Nisan bildirisinin yayımlandığı tarihte karargâhta toplantı yapılıp yapılmadığını sordu.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Genelkurmay Adli Müşavirliği’ne gönderilen yazıda şöyle dendi: “Soruşturmaya konu bildiri yayımlanmadan önce Genelkurmay’da toplantı yapıldı mı? Yapıldıysa görüşme tutanakları mevcut mu? Yapılan toplantıya kimler katıldı ve hangi konular ele alındı? Böyle bir tutanak varsa savcılığa gönderilmesi, yoksa da ‘Hayır’ cevabı verilmesi, toplantı yapılıp tutanak tutulmadıysa da ‘Evet yapıldı ancak tutanağa bağlanmadı’ şeklinde cevap verilmesi talep olunur."

"Mumcu ve Ağar katıldı mı?"

Yeni Şafak'ın iddasına göre de, Genelkurmay'da toplantı yapılıp yapılmadığını soran savcılık, 27 Nisan bildirisinin yayınlandığı sürecin siyasi ayağını da araştırmaya aldı. Genelkurmay'dan böyle bir toplantının yapıldığı ve toplantıya katılanların isimlerinin bildirilmesi durumunda savcılık Anavatan Partisi eski Genel Başkanı ve Kültür ve Turizm eski Bakanı Erkan Mumcu ile Adalet ve İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar'ın da söz konusu toplantılara katılıp katılmadığına bakacak. Mumcu ve Ağar, Türk siyasi hayatının en önemli krizlerinden biri olan TBMM'deki Cumhurbaşkanlığı oylamasına katılmamıştı.

12 Nisan açıklaması

Büyükanıt’ın 12 Nisan 2007 tarihli basın bilgilendirme toplantısında yaptığı değerlendirmeleri de mercek altına alan savcılık, Genelkurmay’a gönderilen yazıda, bu toplantı öncesinde ve sonrasında karargâhta yapıldığı değerlendirilen toplantılara ilişkin tutanakların da gönderilmesini istedi.

İlk ifade 8 yıl sonra

Meclis’te Abdullah Gül’ün aday gösterildiği 27 Nisan 2007’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminden 8 saat önce Genelkurmay’ın internet sitesinde bir bildiri yayımlanmış ve “TSK laikliğin savunucusudur. Gerektiğinde tavrını açık ve net ortaya koyacaktır” denmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik “e-muhtıra” olarak adlandırılan bildiriye hükümet sert tepki göstermiş, Gül oylamada 367 rakamına ulaşılamadığı için seçilememişti. Meclis’in kararıyla gidilen 22 Temmuz’daki erken seçimde AK parti oylarını artırmış, ağustosta da Gül Cumhurbaşkanlığına seçilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “e-muhtıra” soruşturmasını 2012’de başlatmış, Büyükanıt’ın ifadesi 2015 Aralık’ında alınmıştı. Büyükanıt’ın “TSK’nın özellikle laiklik konusundaki hassasiyetini toplumla paylaşma ihtiyacı duydum, çünkü bazı konular bizi rahatsız etti” sözleri üzerine savcılık soruşturmayı derinleştirdi.