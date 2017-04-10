Ankara Başsavcılığı kaynakları: MİT o tarihte kayıt göndermedi; ByLock'u 15 Temmuz'dan sonra öğrendik

MİT geçen hafta ByLock verilerinin Mayıs 2016 tarihinden itibaren adli makamlarla paylaşıldığını açıkladı. Ankara Başsavcılığı kaynakları, "O tarihte bize MİT’ten ByLock kayıtları gönderilmedi. Biz ByLock’u 15 Temmuz’dan sonra öğrendik" dedi.

Cumhurşyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) geçen hafta Adil Öksüz’e ilişkin yaptığı açıklamada ByLock verilerinin Mayıs 2016 tarihinden itibaren adli makamlar, güvenlik birimleri ile eşzamanlı paylaşıldığı iddiası soru işaretine neden oldu. Ankara Başsavcılığı kaynakları, "O tarihte bize MİT’ten ByLock kayıtları gönderilmedi. Biz ByLock’u 15 Temmuz’dan sonra öğrendik" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adil Öksüz’le ilgili iddiaları üzerine MİT, 6 Nisan günü açıklama yaparak, Öksüz’ün kendilerine çalışmadığı belirtmişti. MİT, "ByLock programının çözülmesi, FETÖ/PDY’nin çökertilmesinde, ilişki ağının deşifre edilmesinde ve mensuplarının devletten ayıklanmasında kullanılan önemli kaynaklardan biridir. İstihbari çalışmalar neticesinde elde edilen ByLock’a ilişkin tespitler, Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalışmaya konu ham verilerle birlikte adli makamlar, güvenlik birimleri ve diğer ilgili makamlarla eşzamanlı olarak paylaşılmıştır" demişti.

ByLock soruları

MİT’in ByLock verilerinin Mayıs 2016’dan savcılık ve Emniyet’e gönderildiğini belirtmesi, bazı soruları gündeme getirdi:

* ByLock verileri savcılık ve Emniyet’le paylaşıldıysa 15 Temmuz darbe girişimi neden önlenmedi?

* Bu verilerde adı geçen askerler 15 Temmuz öncesi neden gözaltına alınmadı?

* 15 Temmuz darbe girişimine kadar hazırlanan iddianamelerde ByLock’tan neden bahsedilmedi?

Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ, bu üç soruyu, Ankara’daki darbe girişimi ve 'FETÖ' soruşturmalarını yürüten Ankara Başsavcılığı kaynaklarına sorduğunu belirtti. Birden fazla kaynak, “Açıklamayı biz de anlamadık. Bize belirtilen tarihte MİT’ten ByLock verisi gelmedi. Zaten gelseydi, 15 Temmuz’dan kısa süre önce hazırlanan FETÖ Çatı iddianamesine eklenirdi. Biz ByLock’u 15 Temmuz darbe girişiminden sonra öğrendik. MİT’in ByLock verileri de bu tarihten sonra peyderpey ulaşmaya başlandı” açıklamasını yaptı.

215 bin kullanıcı

MİT’in ByLock’a ilişkin hazırladığı ilk rapor, darbe girişiminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ayağına ilişkin hazırlanan iddianameye girmişti. ByLock’un 'FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olduğu belirtilen raporda, programın Google Play’de 2014 yılının başlarında kullanıma sunulduğu ve 2016 yılının ilk aylarına kadar çeşitli versiyonlarla kullanıldığı belirtildi. MİT’e göre 215 bin kullanıcının kullandığı ByLock aracılığıyla 17 milyon mesajlaşma yapıldı. Programı kullananlar arasında üst düzey askerler, yargı mensupları, polisler ve akademisyenler ile iş adamları yer aldı.