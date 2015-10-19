Ankara Başsavcılığı: Canlı bombalardan biri Yunus Emre Alagöz, 9 şüpheli yayınlar nedeniyle kaçtı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 102 kişinin hayatını kaybettiği Ankara katliamının faili canlı bombalardan birinin Yunus Emre Alagöz olduğu duyuruldu. Yunus Emre Alagöz, 20 Temmuz’da 33 kişinin ölümüne neden olan Suruç katliamını düzenleyen Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün ağabeyi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, diğer canlı bomba eylemcisinin fotoğrafla teşhisi yapıldığı ve açık kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilirken, "Bu kişinin eylemi gerçekleştirmek üzere, güney sınırlarımıza komşu bir ülkeden geldiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 4 kişi tutuklandı

İki canlı bomba eylemcisine yardım ettikleri ve bu eyleme katıldıkları düşünülen toplam 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyuran Başsavcılık, bunlardan gözaltına alınan 11'inin 4'ünün serbest bırakıldığını, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 7 kişiden ise 4'ünün tutuklandığını açıkladı.

9 zanlının yayınlar nedeniyle kaçtığını savunan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "Bazı basın yayın organları sorumsuzca davranarak, bir kısım şüphelilerin ad ve soyadlarının baş harflerini yazmak suretiyle haber yapmaları neticesinde, bombalama eylemi ile kuvvetli irtibatları olduğu düşünülen 9 kişinin kaçmasına sebep olmuşlardır" dendi.

"Diğer canlı bombanın komşu ülkelerden geldiği tespit edilmiştir"

10 Ekim günü Ankara’da düzenlenmesi beklenen “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada, gelinen aşamaları kamuoyuyla paylaşan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şunları aktardı:

1 - Ankara Garı civarında meydana gelen eyleme dair bazı twitter içerikleri ile ilgili olarak 4 kişi hakkında gözdıtı işlemleri uygulanmış, bu kişilerden 3'ü Başsavcılığımızca serbest bırakılmış, l'i hakkında talebimiz üzerine mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir.

2 - Söz konusu canlı bomba eylemini gerçekleştiren kişilerden birinin Yunus Emre A|agöz isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Diğer canlı bomba eylemcisinin fotoğrafla teşhisi yapılmış olup, açık kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu kişinin eylemi gerçekleştirmek izere, güney sınırlarımıza komşu bir ülkeden geldiği tespit edilmiştir.

3 - İki canlı bomba eylemcisine yardım ettikleri ve bu eyleme katıldıkları düşünülen toplam 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış olup, bunlardan 11'i göza|tına alınmıştır. Göza|tına alınan 11 şüpheliden 4'ü Başsavcılığımızca serbest bırakılmış, 6 şüpheli tutuklanma talebi ile, 1 şüpheli de adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden (6+1:7 kişi) 4'ü tutuklanmış, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

"Bazı basın yayın organları 9 kişinin kaçmasına sebep olmuşlardır"

4 - Şüphelilerin yerlerinin tespit edilip, yapılacak operasyon|arla gözaltına alınma işlemlerinin gerçekleştirilmesine çaba gösterildiği sırada, bazı basın yayın organları sorumsuzca davranarak, bir kısım şüphelilerin ad ve soyadlarının baş harflerini yazmak suretiyle haber yapmaları neticesinde, bombalama eylemi ile kuwetli irtibatları olduğu düşünülen 9 kişinin kaçmasına sebep olmuşlardır. Kaçan kişiler hakkında Sulh Ceza Hakimliğinden "YOKLUKTA TUTUKLAMA KARARI" alınmıştır.

5 - Yakalanan şüphelilerin Gaziantep ilindeki evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, depo olarak kullandıkları alanlarda ve HÜCRE EVİ olarak kullandıkları evde yapılan aramalarda;

a) Şüphelilerce kullanılan ve soruşturmamızda l nolu depo olarak nitelendirilen yerde, Ankara'daki patlama olayında kullanılan 34 DM 8574 plaka sayılı Ford Focus marka araç,

b) Şüphelilerce kullanılan ve soruşturmamızda 2 nolu depo olarak nitelendirilen yerde, bomba yapımında kullanılan 400 kg amonyum nitrat,

c) Şüphelilerce kullanılan ve soruşturmamızda 3 nolu depo olarak nitelendirilen yerde, bomba yapımında kullanılan 1100 kg amonyum nitrat,

d) Şüphelilerce kullanılan ve soruşturmamızda 4 nolu depo olarak nitelendirilen yerde, 10 adet intihar yeleği, 150 metre Kortex patlayıcı, 60 kg TNT patlayıcı, 15 kg demir bilye, 5 kg civata somunu, 2000 adet 9 mm çaplı tabanca mermisi, 10 paket kimyasal patlayıcı, çuvallar içerisine konulmuş kükürt ve amonyum nitrat, canlı bomba yeleği dikiminde kullanılan dikiş makinası, 27xI6 ebatlı fünyesi takılı olmayan TNT düzeneği, 1 adet boş TNT kalıbı, bomba yapımında kullanıldığı düşünülen sair malzemeler,

e) Şüphelilerce kullanılan ve soruşturmamızda 5 nolu depo olarak nitelendirilen yerde, bomba yapımında kullanılan 1000 kg amonyum nitrat,

f)Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada,3 adet el bombası, l adet av tüfeği, Ankara'da meydana gelen patlama bölgesinde bulunan fiinye ile aynı tipte 1 adet el bombası fünyesi,

g) Bir diğer şüphelinin evinde yapılan aramada,6 adet AK-47 kalaşnikof marka silah, l adet susturucu aparatı olan tabanca, 22 adet Fl tipi el bombası, 1683 adet değişik çap ve markalarda mermi, 8 adet fiinye Ele geçirilmiştir. Yukarıda dökümü yapılan çok sayıda silah, el bombası, bomba yapımında kullanılan materyaller ile tonlarca amonyum nitratın, şüphelilerce başka bombalama eylemlerinde kullanacakları değerlendirilmiş olup, iş bu soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu bu kişilerin gelecekte planladıkları muhtemel eylemlerin de önüne geçildiği düşünülmüştür.

"Soruşturmamız bazı basın yayın organlarının yayınları sebebiyle sekteye uğramış olsa da..."

6 - 0layı gerçekleştiren terör örgütü katkısı olabileceği düşünülen diğer derinleştirilerek sürdürülmektedir.

7 - Yukarıda belirtildiği gibi Başsavcılığımızca yürütülen sürecin en kritik anlarında bazı basın yayın organlarının yaptıkları sorumsuz yayıncılık anlayışı sebebi ile soruşturmamız bir miktar akamete uğramış ise de; en kısa zamanda kaçan şüphelilerin de yakalanması suretiyle elde edilecek yeni bilgi ve belgeler ışığında eylemin diğer planlayıcılarına da ulaşılacaktır.

Başsavcılığımızın talebi üzerine Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla yayln yasağı bugün itibari ile kaldırılmıştır. Bu vesileyle devamı süresince yayın yasağı kararına saygı gösterip, sorumlu yayıncılık örneği sergileyen diğer basın yayın organlarına da özellikle teşekkürlerimizi SunarlZ."