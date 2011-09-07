-Ankara basketbolunda bir NBA yıldızı ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, milli basketbolcu Mehmet Okur ile prensipte anlaşmaya vardı. Türk Telekom yetkililerinden edinilen bilgiye, başkent ekibinin Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Utah Jazz'da forma giyen Okur ile lokavt sona erene kadar prensipte anlaşmaya vardığı bildirildi. Türk Telekom yöneticileriyle Mehmet Okur arasında bugün Ankara'da yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, yıldız basketbolcunun başkent ekibinde forma giyeceği için çok mutlu olduğu öğrenildi. -Mehmet okur'un kariyeri- Türk basketbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli oyuncular arasında yer alan Mehmet Okur, 2002 yılında Detroit Pistons ile başladığı NBA kariyerinde birçok başarıya imza attı. Detroit Pistons formasıyla 2003-2004 sezonunda NBA şampiyonluğu yaşayan Okur, bu unvana sahip ilk ve tek Türk basketbolcu olma özelliğine sahip. Detroit Pistons formasını iki sezon giyen Mehmet Okur, 2004-2005 sezonunda Utah Jazz takımına transfer oldu. Utah ekibiyle uzun yıllar başarılı bir performans sergileyen 32 yaşındaki basketbolcu, 2007 yılında ''All Star'' karşılaşmasında oynayarak adını unutulmazlar arasına yazdırdı. NBA kariyerini Utah Jazz'da sürdüren Okur, NBA'de lokavt sona erene kadar Türk Telekom forması giyecek. Okur, bu transferle birlikte lokavt döneminde Anadolu Efes'de forma giyecek olan Ersan İlyasova'nın ardından Beko Basketbol Ligi'nde lokavt bitene kadar mücadele edecek olan 2. Türk basketbolcu olacak.