-ANKARA BAŞKENT OLUŞUNU KUTLUYOR ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Ankara'nın başkent oluşunun 87. yıldönümü dolayısıyla Ankara Valisi Alaaddin Yüksel başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Vali Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve beraberindeki heyetle, Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına geldi. Ulu Önder'in mozolesine çelenk koyan ve ardından da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yüksel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: ''Büyük Atatürk, Ankara'nın başkent oluşunun 87. yıl dönümünde bugün huzuruna heyecan ve gururla geldik. Ankara ve Ankaralılar bundan 87 yıl önce yaktığın istiklal ve bağımsızlığımızı sembolleştiren Başkent Ankara meşalesini hiçbir zaman söndürmeyecekler ve gururla taşımaya devam edeceklerdir. 'Benim gönlümde bambaşka yeri vardır' dediğin Ankara ve Ankaralılar, bugün fikirlerini ve duygularını daha iyi anlıyor ve seni yüreğimizde daha kuvvetli hissediyoruz. Büyük Atatürk, Ankaralıların aydınlık zihninde, vefakar sinesinde ve engin sevgisinde ebediyete kadar var olacaksın.'' Yüksel, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti. -ULUS MEYDANI'NDA TÖREN Yüksel, Ulus Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada ise devletinin milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve al bayrağın yüceliğini yüreğinde hisseden Ankaralıların bugün son derece anlamlı bir günü heyecanla idrak ettiklerini ifade ederek, Ankara'nın başkent oluşunun 87. yıldönümünün Ankaralılara ve devlete kutlu olmasını diledi. Dünyadaki devletlerin başkentlerinin yeri ve zamanı geldiğinde kutlama yaptıklarını vurgulayan Yüksel, ''Dünyada bulunan bütün devletlerin başkent kabulü, siyasi kararlarla olmuştur. Ankara'nın başkent olarak kabulü ise tamamen bir tarihi süreci ifade etmektedir. Ankara'nın başkent oluşu ne bir şehirden başkentlik unvanını alıp bir başka yere götürülmesi veyahut da 'hadi gelin bir yeri başkent yapalım, onu yeniden inşa edelim' demek değildir'' dedi. Ankara'nın başkent oluşunun Türk halkının tarihin akışı içinde gerçekleştiğine dikkati çeken Yüksel, şöyle konuştu: ''19 Mayıs 1919 yanmış ve yakılmış, Anadolu toprakları üzerinde elinden her şeyi alınmış, umutları koparılmış şekilde Anadolu'ya çıkan Gazi Mustafa Kemal, adım adım Anadolu'nun her yerini gezdi. Kimi kırgınlıklar, kimi kaygılar, yer yer korkular ve de ümitsizlikler, her yerde gaflet ve dalaleti yer yer hıyanetleriyle gördü. Atatürk, Anadolu insanıyla buluştuktan sonra istikametini büyük umutlarla Ankara'ya çevirdi ve 27 Aralık 1919'da Dikmen'de Ankaralılarla buluştu. Bu sabah yatağından kalkan her Ankaralı, kendisini Dikmen sırtlarındaki heyecan içerisinde buldu.'' Yüksel, Ankara ve Ankaralıların, Büyük Atatürk'ün aydınlattığı medeniyet yolunda kendisine verilen ''Başkent Meşalesi'' ile yürümeye devam edeceğini sözlerine ekledi. -''ANKARA'YI DAHA GÜZEL HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'' Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de, Ankara'nın son yıllarda ciddi anlamda gelişme gösterdiğini belirterek, Ankara'nın başkent olma sıfatına layık hale geldiğini söyledi. CNBC-e Business Dergisi'nin son iki yıl içinde Türkiye'nin en yaşanabilir kenti olarak Ankara'yı seçmesinin bunun ispatı olduğunu ifade eden Gökçek, Avrupa Konseyi tarafından da 8 yıl içinde Ankara'nın 4 ayrı ödül verilmesinin ve geçen yıl Ankara'nın ''Avrupa Ödülü'' almasının Ankara'nın çağdaş yüzünün ispatı olduğunu bildirdi. Gökçek, şunları kaydetti: ''Ankara için ne yapsak az. Ulus'un değişimi için, restorasyonu için düğmeye basmış bulunuyoruz. Hacı Bayram'dan başlamak üzere Kale'de, Hıdırlıktepe'de devam eden çalışmalarımız inşallah önümüzdeki sene itibaren şu anda içinde tören yaptığımız alanı da kapsayacak tarzda gelişecek. Bu meydan, Ankara'ya layık çok daha büyük hale gelecek. Ankara'yı daha güzel hale getirmek için el birliğiyle herkesle çalışmaya söz veriyoruz.'' Konuşmaların ardından bir öğrenci, ''Ankaram'' şiirini okudu. Ankara Kulübü seğmenlerinin sunduğu gösterinin ardından tören sona erdi. Seğmenler, daha sonra Ankara Kalesi'ne Türk Bayrağı dikti. -MESAJLAR Ankara'nın başkent oluşu nedeniyle, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve DSP Genel Başkanı Masum Türker birer mesaj yayımladılar. Gül mesajında, Büyük Atatürk önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nda Yüce Meclis'in toplanmasına ve kritik kararların alınmasına ev sahipliği yapan Ankara'nın, nihai zafere giden yolda önemli rol oynadığını ifade etti. Gül'ün mesajı şöyle: ''Ankara'nın başkent oluşu milli egemenliğe dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulma sürecindeki ciddi bir aşamadır. Cumhuriyetle birlikte gelişimini sürdüren Ankara, bugün dünya başkentleri arasında saygın bir yer edinmiştir. Ankara'nın tarihsel ve kültürel zenginliğini koruyarak, modern kimliğiyle geleceğe güçlü adımlarla yürüyeceğine inancım tamdır. Bizler de bu süreçte başkentimize her türlü desteği vereceğiz. Ankara'nın Başkent oluşunun yıl dönümünü kutluyor, vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi iletiyorum.'' -TBMM BAŞKANI ŞAHİN TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 87. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin büyük bir inançla verdiği Kurtuluş Savaşı'nın merkezi olan Ankara'nın, direnişin örgütlendiği ve geliştiği bir şehir olduğunu ifade etti. Bağımsızlık mücadelesinin en önemli aşamalarına tanıklık eden Ankara'nın, milletin iradesiyle Meclisin hayat bulduğu ve geleceğe ilişkin önemli kararlar alındığı yer olduğunu belirten Şahin, dönemin zor şartlarında bu kentte açılan TBMM'nin, istiklal mücadelesinde üstlendiği kritik görevleri başarıyla yerine getirdiğini vurguladı. Mücadelenin kalbi olan Meclisten ilham ve güç alan TBMM ordularının, cephelerde üst üste kazandıkları zaferlerle bağımsızlığın temelini attıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti: ''Milli mücadelenin ardından Ankara, büyük umutlarla doğan Cumhuriyetimizin parıltılı geleceğinin yazıldığı başkent olmuştur. Ankara, bağımsızlık mücadelesindeki hayati rolünün yanı sıra Cumhuriyet tarihi boyunca da ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerinde başkent olarak merkezi bir görev üstlenmiştir. Başkent oluşundan bugüne üstlendiği tarihi misyonu başarıyla yerine getiren Ankara, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefimizde yine önemli işlevleri yerine getirmektedir. Köklü kültürü, kent yaşamı ve Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiği gelişme ile Ankara bugün dünyanın modern başkentlerinden biridir. Cumhuriyetimizin ideallerini gerçekleştiren başkent Ankara, önümüzdeki dönemde de tarihi, kültürü ve sanatıyla ülkemizin örnek şehirlerinden biri olmayı sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve şükranla anıyor, Ankara'nın başkent oluşunun 87. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.'' -BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN MESAJI Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, mesajında Ankara'nın, milletin büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklarla dolu efsanevi istiklal mücadelesinin en önemli karar merkezi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Böylece fiilen başkent olan Ankara, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte resmen başkent kimliğini kazanmış; sağlık, eğitim, adalet ve güvenlik gibi alanlarda da merkez olma özelliğini giderek güçlendirmiştir. Cumhuriyet'in ilk günlerinden beri sürekli gelişen ve büyüyen Ankara, inanıyorum ki bugün olduğu gibi geleceğin de örnek başkentleri arasında yerini alacaktır. Cumhuriyetimizin simgesi haline gelen Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutluyor, bütün vatandaşlarımı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.'' -DSP GENEL BAŞKANI TÜRKER: DSP Genel Başkanı Masum Türker de yayımladığı mesajında başkentlerin, ülkelerde rejimin işleyişini sağlayan ve tüm yönetimsel organların toplandığı yerler olduğunu, bu nedenle özel bir önem taşıdığını ifade etti. Türker, mesajında şunları kaydetti: ''Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara, sadece bu özellikleriyle değil, tarihsel süreçte üstlendiği misyon ve tanıklıklarıyla daha büyük, daha özel bir öneme sahiptir. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bağımsızlığının simgesidir. Ülkemizin kurtuluşunun ve bağımsızlığının simgesi olan Ankara, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın planlarının yapıldığı, Atatürk'ün ayak izlerini taşıyan bir kenttir. 13 Ekim 1923'te İsmet Paşa'nın verdiği yasa önerisinin TBMM'de kabulüyle başkent olan Ankara, Kurtuluş Savaşı'nın fitilinin ateşlendiği yerdir. Gerek tarihsel özellikleri gerekse ülke yönetiminde üstlendiği misyon nedeniyle, Ankara Türkiye'nin kalbidir. DSP, yüreğinde taşıdığı ulusal bilinçle Ankara'nın ilelebet Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak yaşaması için, her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm varlığını ortaya koyacaktır. Ankara'nın Başkent oluşunun 87. yıl dönümünü kutluyor, tüm ulusumuza hayırlı olmasını diliyorum.'' Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kente katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara akşam düzenlenecek törenle ''Seğmen Büyük Ödülü'' verileceği bildirildi.